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İki cumhurbaşkanı arasındaki fark

10. Cumhurbaşkanı Sezer’e yıllar sonra Mercedes makam aracı tahsis edildi. Bir araç da korumaları için verildi. 11. Cumhurbaşkanı Gül’ün ise 1’i Mercedes 3 makam aracı var.

Yavuz ALATAN
06:40 -
Haberler Gündem
İki cumhurbaşkanı arasındaki fark

Türkiye'nin 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e yeni makam aracı verildi. Sezer'in görev süresi 2007'de bitmişti. Sezer'e, biri makam diğeri koruma aracı olarak 2 adet Volkswagen Passat marka araç tahsis edilmişti. Yıllar sonra ise Sezer'in makam aracı değiştirildi. Sezer'in aracı Mercedes, koruma polislerinin aracı ise Toyota oldu.

Sezer, yıllar sonra tahsis edilen makam aracını kullanmaya başladı.

GÜL'E 17 ARAÇ

Sezer'e biri koruma polisleri için 2 araç tahsis edilirken 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 1'i Mercedes olmak üzere 17 makam aracı, 40 da personeli var. Makam araçlarından birini eşi kullanıyor. Araçlardan biri yedek… 14'ü ise koruma ve sekretarya hizmetlerinde kullanılıyor. Gül'ün makam aracında radyasyona karşı korumalı cam ve güvenlik için özel görüntüleme cihazı da var.

Gül'ün biri yedek, biri eşi için 3 makam aracı var. 14'ü ise korumaları için.

‘AKTİF BİR SİYASETÇİ'

Gül'e 17 araç 40 personel tahsis edilmesi daha önce de gündeme gelmiş ve Gül'ün koruma müdürü Osman Çangal, “Sayın Gül çok aktif bir eski Cumhurbaşkanı. Personelin önemli bölümü koruma… Sayın Gül'ün temposuna verilen araçlar yetmiyor desem yeridir” demişti.

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Son güncelleme: android-time 06:58 31.03.2019
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