İki şehirde molotoflu gece

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, kimliği belirlenemeyen iki kişi bir eve molotof kokteylli saldırıda bulundu. Söz konusu eve 4 gün önce Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendiği ve adresten 600 kilogram ‘skunk’ maddesi ele geçirildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, bugün saat 01.00 sıralarında Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3959 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 14-15 yaşlarında olduğu ileri sürülen iki şüpheli, ellerindeki molotof kokteyli ile S.Ç.’ye ait eve molotoflu saldırıda bulundu. Evde küçük çaplı bir yangın meydana gelirken, iki şüpheli hızla olay yerinden uzaklaştı. Mahalle sakinlerinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çevrede ve olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme ekipleri söz konusu adrese gelerek incelemelerde bulundu. Öte yandan, polis ekipleri şüphelilerin eşgalini belirlemek için mahalle sakinlerinin ifadesine başvurdu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye aldı.

AYNI ADRESTE 4 GÜN ÖNCE 600 KİLOGRAM ‘SKUNK' MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri soruşturmayı derinleştirirken, Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin aynı adrese 4 gün önce operasyon düzenlediği ve operasyonda 600 kilogram ‘Skunk’ maddesi ele geçirdiği ortaya çıktı. Polis ekipleri, olayın uyuşturucu operasyonu ile ilgili olabileceğini değerlendiriyor.

İSTANBUL SANCAKTEPE’DE BİR BANKAYA MOLOTOFLU SALDIRI DÜZENLENDİ

İstanbul’un Sancaktepe ilçesi, İnönü Mahallesi, İnönü Caddesi’nde bulunan bir bankanın klima ünitelerinin bulunduğu kısıma yanıcı madde ile yapılan saldırı polisi harekete geçirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi

Sancaktepe ilçesi, İnönü Mahallesi, İnönü Caddesi’nde yer alan bir bankanın klima ünitelerinin bulunduğu dış kısıma henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yanıcı madde ile saldırı düzenlendi. Saat 00.30 sıralarında meydana gelen saldırıda yüzleri maskeli kişi ya da kişiler bankanın cadde kısmında bulunan klima ünitelerinin olduğu kısıma yanıcı madde fırlattı. Çevreden olayı gören vatandaşların polise ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri alevlerin büyümesine izin vermeyerek araçlarında bulunan yangın tüpüyle kontrol altına aldı. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler banka ve çevresinde kuş uçurtmazken olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada klima ünitesinin olduğu yerde buldukları paket üzerine olay yerine bomba imha ekipleri çağrıldı.

Bomba imha ekipleri şüpheli paketi kontrol etti

Sancaktepe ilçesi, İnönü Caddesi’nde yer alan bir bankanın klima ünitesine yanıcı madde ile gerçekleştirilen saldırı sonrası polisin yaptığı kontrollerde bulunan şüpheli paket üzerine çağrılan bomba imha uzmanı özel kıyafeti ile paketi kontrol etti. Boş çıkan paket çevre sakinlerine rahat bir nefes aldırırken saldırganların kaçarken bir molotof kokteylini olay yerinde düşürdükleri belirlendi. Banka çevresinde geniş güvenlik önlemi alan ekiplere ilerleyen dakikalarda Özel Harekat Polisleri de eklendi. Bankanın güvenlik kameraları dahil olmak üzere çevredeki tüm güvenlik kameralarına el koyan polis ekipleri kaçan saldırganı ya da saldırganları yakalamak için geniş bir çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA