İki trafik magandasının ‘makas’ terörü böyle görüntülendi

Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen İstanbul’da trafik terörü devam ediyor.

TEM Otoyolu Esenyurt bağlantı yolunda otomobille seyir halinde olan bir sürücü, araçların arasında defalarca makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Dakikalarca bu şekilde giden maganda, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Aynı maganda Avcılar bağlantı yolunda araçların arasında makas atarak benzer hareketler sergiledi.

POLİS KİMLİKLERİNİ TESPİT ETTİ

Şile otoyolu Taşdelen mevkisinde kaydedilen görüntülerde ise başka bir sürücü birkaç aracın arasında makas atarak tehlikeli bir şekilde geçiş yaptı. Şov uğruna trafikte terör estiren magandalar, yürekleri ağızlara getiren görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye sokan iki magandayı yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)