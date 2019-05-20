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İl il imsak vakitleri: Sabah namazı saat kaçta? 2019 Ramazan imsakiyesi…

Mübarek Ramazan ayını ibadetlerle yaşamak isteyen müminler, yılın en kutsal ayında fakirlere yardım ediyor, oruçlar tutuyor, namazlar kılıyor. Günün ilk namazı olan sabah namazı da imsak attıktan sonra kılınıyor. Peki sabah ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak? İşte il il imsak vakitleri…

23:45 -
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İl il imsak vakitleri: Sabah namazı saat kaçta? 2019 Ramazan imsakiyesi…

Müslümanlar için farz olan ibadetlerden birisi namazdır. Namazların en kısası olan, 4 rekatlı sabah namazı aynı zamanda da günün ilk namazı olarak biliniyor. Güne ibadetle başlangıç yapmak isteyenler internetten namaz vakitlerini, ezan saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen namaz vakitleri içerisinde il il imsak vakitleri yer alıyor.

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23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.

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