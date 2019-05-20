İl il imsak vakitleri: Sabah namazı saat kaçta? 2019 Ramazan imsakiyesi…

Müslümanlar için farz olan ibadetlerden birisi namazdır. Namazların en kısası olan, 4 rekatlı sabah namazı aynı zamanda da günün ilk namazı olarak biliniyor. Güne ibadetle başlangıç yapmak isteyenler internetten namaz vakitlerini, ezan saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen namaz vakitleri içerisinde il il imsak vakitleri yer alıyor.

İL İL İMSAK VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

İSTANBUL İMSAK VAKTİ

ANKARA İMSAK VAKTİ

İZMİR İMSAK VAKTİ