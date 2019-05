İmamoğlu seferberlik ilan etti! | Son dakika haberleri

Ayşenur Arslan’ın “Siz aday olduğunuzda İstanbul yüzde 15 sizi tanıdı diyorlar şimdi dünya sizi tanıyor. Dünya ile aranız nasıl?” sorusuna İmamoğlu “Tabi memnuniyet verici görev zamanında epeyce ziyaret oldu. İstanbul dünya şehri, bu şehir çok güzel bir şehir o anlatılırsa hassasiyetle anlatılırsa bence İstanbul’a gelen sayısı artar.” diye yanıt verdi. İşte İmamoğlu’nun Medya Mahallesi programında yaptığı açıklamalardan satır başları;

YSK’NIN GEREKÇELİ KARARI

(YSK’nın verdiği karar ile ilgili) Bu karar yok hükmünde olduğundan benim zihnimde her şeyi yazabilirler. YSK, o bir avuç insan öyle büyük bir ihanet etmişlerdir ki şimdi sağını solunu süslemeye çalışıyorlar. Bunlar sayfa doldurarak milletin zihnini bulandırmaya çalışacaklar. O 7 üyeye inanmıyorum ihanetle suçluyorum.

BİNALİ YILDIRIM’A YANIT

(AKP’nin İBB adayı Binali Yıldırım’ın “AKP’ye oy vereceğini düşündükleri seçmene İBB pusulası vermediler” iddiası) –Anlaşılacak tarafı yok. Bunların skeçleri yazılır oynanır insanlar gülsün diye. Verdikleri şikayetler arasında böyle bir şey yok. Siz Türkiye’ye mal olmuş insanlarsınız. Tanınmak bana sorumluluk kattı. Her cümleniz çok dikkat etmeniz gerek. Daha önce soyadından seçmen tahlili yaptılar, şimdi de tipine göre seçmen belirlemeye başladılar.

-31 Mart öncesi başka bir Yıldırım vardı şimdi başka bir Yıldırım var. Bir tarafta sempatik, uzlaşmacı olduğuna inanılan bir Yıldırım diğer yandan bu gün ne söylediği anlaşılmayan Yıldırım var. Bunun bir strateji olduğunu düşünüyorum.

“123 SANDIK BAŞKANI İÇİN SORUŞTURMA NE DURUMDA?”

123 sandıkta bir iddianız var bu sandıklar şaibelidir, fark 14 bine yakındır bu sonuca tesir etmiştir diyerek, kara kampanya yaparak seçimlerin iptaline neden oldunuz. Bunlarla ilgili karar verildi. 16. gündeyiz yarım günde insanlar içeri alınıyor. Soruşturmalar yapıldı mı ne aşamada? Soruşturma yapılacak ama bu yandaş medya haber yapmayacak mümkün mü? Değil. Bu soruşturma nerede? Bu insanları zan altında bıraktınız bu 123 sandıkta şaibe var ya ben kaç oy aldım Sayın Yıldırım kaç oy aldı. Somut açıklayın. ‘Sayın Yıldırım şu kadar oy aldı’ deyin şaibeyi anlayalım.

Yıldırım seçmenlere konuşurken bana az oy verdiniz daha çok oy verin bence ruh halinde kabul etmiş

ÇOK ÜZGÜNÜM

Birincisi “çaldılar”. Evet bir çalmak var 16 milyon insanın emeğini çaldılar ama burada sanal bir kavram üreterek insanların zihnini bulandırmak hoş değil. İkincisi 123 sandığın şaibeli sözleri. Üzülüyorum neye üzülüyorum ,ben seçimden önce yalvardım, devlet adamlarına gidin işinize bakın bize güvenli bir seçim ortamı yaratın dedim. Onlar da Türkiye en güvenli seçim ortamı var dediniz. Sayın Cumhurbaşkanı aynen şöyle dosyaları açtım kimler nerede görevli biliyorlar mı maşallah herkes görev yerlerini biliyor. O zaman sizin 123 sandıkta bulunan on binlerce insana da mı güvenmiyorsunuz?

AHMET HAKAN’LA YAŞANANLAR

Benim gözümde gazeteci saygın bir yerdedir. Bana sorduğu ters sorular beni kırmaz hatta cevap vermeme vesile olur. Bir savunma mekanizması geliştiriyorsanız, sorunun muhatabı olan 3. kişiyi savunuyorsanız bu farklı olur. Birini savunuyorsanız, belediye başkanı konusu oldu. Bir de program bizde yayın 10-12 arası demişlerdi. Esas değineceğimiz konulara değinememiştik.

Benim üslubum da biraz sert bulunmuş. Bu azcık serzeniş, sert üslup değil bunu bile düzeltmekten yanayım. Bizi herkes dinlesin, kimse TV’yi değiştirmesin. Diyor ki ‘çaldılar’. Bize sıfır oy yazdılar diyor.

Üsküdar 172 oyumuz vardı 16 oy yazılmış. Örnekler aldım. Kadıköy’de 127 oy vardı 0 oy yazılmış . Ya bu bize de yapılmış çaldılar mı diyeceğiz? Koca koca insanların bu cümleleri kuruyor ve bundan medet umuyor.

Savunulacak hiçbir tarafı yok. İma net; Ekrem İmamoğlu nereli? Trabzonlu. Ha oradan oraya. Derme çatma bir şey. Ben onlara bakacağım, onlara cevap vereceğim, nifak sokma çabası içinde olan bir başkanın sözünü bana sorması güzel. ‘Hadsizlik’ derim, ‘cahil’ derim ama cevaba değmez. Kendi sülalemi mi anlatacağım. Benim buna ihtiyacım yok ama savunmaya geçerseniz onu ima etmedi onu söylemedi ama siz gazetecisiniz onun için söyledim o zaman getirin onunla tartışayım.

Erdoğan seçimi kazandı, Erbakan elini kaldırdı şu manzara zor mu? Erbakan’ın yaptığını siz neden yapamadınız? Şu koltuk kimin İBB başkan koltuğu kimin 16 milyon insanın bunu bir avuç insanın diye düşünüyorsanız bu yanlış.

Şöyle ki Ak Partili hemşehrilerim bilsin ki bu koltuk 16 milyon insanın kapalı devreler halinde İstanbul yönetilsin istemiyoruz. Paralar çar çur edilmesin istiyorum. Esas sorun İstanbul’da. Bir tarafta israf düzeni bir tarafta tasarruf düzeni. Ekonomi kötü işsizlik 5 milyona dayandı.

Ben bilmiyordum kendini yakan arkadaşı çok üzüldüm. Biz herkesin iş sahibi olmasını isteriz. Bu ülkede işsizlik sorunu var, korkunç bir yoksulluk var. Vatandaşını hissetmeyen vatandaşına hizmet edemez. Hüküm vatandaşı hissetmiyor. Biz gerçeklerle ilgileneceğiz.

18 GÜNDE NE YAPTIM?

Efendim neymiş veri kopyalama ama biz 18 günde öğrencilerin abonman ücretini 85 günden 40’a indirdik su kullanımı indirdik İBB’nin toplantılarını canlı verdik Resmi ve Dini bayramlarda ücretsiz indirim yaptık. Ya buna bile sahip çıkıyorlar. Bunları yapmadınız biz yaptık. Şimdi diyorlar ki kimin parasını kime veriyorsunuz. Ben bunu anlamıyorum benim fıtratım bunu kavramaya yetmiyor. Sadece ulaşımda yaptığımız indirimle iki öğrenci olan bir evde yılda 1080 lira o ailenin cebinde kalacak. Bu ne biliyor musunuz sosyal devlet anlayışı. Mesela 4 kişilik bir ailenin yapmış olduğumuz indirimle yılda kasasında 540 lira kalıyor inanın çok önemli .Biz aslında 18 günlük hamlelerde su indirimiyle biz şu anda ceplerine 200 lira verdik.

0-4 yaş arsı çocuğu olan anneler için ücretsiz olmasını ve ulaşımdan ücretsi faydalanan çocukların yaşını 12’ye çıkarmak istedik. Meclis bu yetkiyi başkanlık makamına verdi. Beni bekliyorlar kazanacağım ve onları da hayata geçireceğim.

ERDOĞAN’IN SÖZLERİNE YANIT

Ben bütün paramı kendim kazandım. Spor yorumculuğu yaptım. Eski Trabzon yöneticisiydim pek çok kanala çıktım ama orada çalışmadım konuk olarak davet edildimBen o kanalda para toplama kampanyasına katılmadım ben spor programlarına gittim. Bir kanala çıkmakla insanı bu şekilde itham etmek çok acıBen hayatımda FETÖ’yü görmedim tanımam bilmem, sayın bakan sayın cumhurbaşkanı benimle uğraşacağınıza terör örgütleriyle ilgilenenin gidin Ankara’da işinize bakın sonra hep beraber üzülüyoruz bırakın İstanbul seçimlerini biri kazanacak. Hiç hesap veremeyeceğim bir şey yok. Ben insanların cebine bir şeyler katabilmek için çıktım yola.

31 MART SONRASI NELER YAŞADI?

Bence insanlığın en kötü duygusu umutsuzluk olur dolayısıyla ben YSK’nın kararını iftarda aldım. Ben neşe vermeye çalışıyordum iftarda ama herkesin yüzü düştü çok üzüldüm moral vermeye çalıştım. Dışarıda insanlar ağlıyor o kadar üzüntü duydum ki dedim ki Beylikdüzü’nde toplanalım dedim. Herkes bizden çatışma bekliyordu oraya giderken bir çok telefon aldım, Ankara’ya çağrıldım ama bütün yol bunu düşündüm insanlar umut bekliyor ve o umut bende var. Yol boyunca düşündüm oraya gittiğimde ne hissediyorsam onu söyledim. Ev kadını da gençte sanatçıda konuşacak dedim. Konuşalım bu İstanbul bizim benim 13 yaşındaki çocuğum dedi ki çok düşündünüz Atatürk düşündü mü Samsun’a giderken dedi,.Bende o gece kolları sıvadım hazırım dedim.

SEÇİM GÜVENLİĞİ KONUSU

Biz her tedbiri almıştık ama şimdi 2-3 katına çıkarıyoruz. Temel felsefe şu bizim bir oyumuz karşı tarafa geçmesin onların bir oyu bize geçmesin. Yani biz aslında her iki tarafında bekçiliğini yapmaya hazırız.Türkiye genelinde her ilden hukukçu biz katkı sunmaya geliyor. Bu kadar yukarı çıkartıyoruz, biz sandıkta, okulda,il seçim kurulunda tedbirliyiz biz şimdi YSK’da da tedbirli olacağız. Nasıl mı? Bir oy geçersiz mi arkasına nedenini yazacağız. Biz bu ülkeyi ihanet eden AA’ya bırakmayacağız. Bir ajansla anlaşacağız en fazla 3,5 saat içinde sonucu açıklayacağız Bu neyi sağlayacak? Demokrasiye olan inancı arttıracak. Biz herhangi bir ülke değiliz sıkıntı olabilir bazı yöneticiler kendi menfaatlerini toplumun üzerinde tutabilir ama biz demokrasiye inanıyoruz biz bunu tedavi edeceğiz.Milyarlarca bütçeden bahsediyoruz, bir avuç insan saltanat sürecek değişecek bu düzen tasarruf düzeni gelecek.

BAĞIŞ KAMPANYASI

Bir kampanya yürütüyoruz. Çok Birincisi çok teşekkür ediyorum inanılmaz mesajlar. Başkanım bu ay 45 lira kar ettim o parayı sana yolladım diye dekontu yazanlar var.Bir teyzemin elinde kumandası tv izliyor kızı soruyor anne sana anneler günü hediyesi almayacak mıyım diyor annesi diyor ki yok onu benim oğluma gönder.Çok teşekkür ederim. Ama uyarmak istiyorum ismini kullanarak bir şeyler yapılabilir. Bağış kampanyasını yapan tek kurum var CHP genel merkezi oradan kampanyaya katılırlarsa çok mutlu olurum.Bu kampanya süreci çok şeffaf yönetilecek, kamu oyuna açıklama yapılacaktır.Öncelikle şükürler olsun ki sosyal medya diye bir şey demokrasi için bir nimet olduğunu düşünüyorum. İyi ki bu üretilmiş bizim gibi köşeye sıkıştırılmaya çalışılan ülkelerde demokrasi anlamında bu güzel bir şey. Yani sen bunu yayınlasan ne olur yayınlamasan ne olur. Buna nedir acizlik.

‘İSTANBUL SEFERBERLİĞİ’

Bunun adı İstanbul seferberliğidir. Bu süreci başarmak zorundayız. İstanbul kazanırsa Türkiye kazanıyor. Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum. Altı ay seçimle Türkiye’yi meşgul etmeyin. Seçim bitti gaza basacaktık. Olmadı işinize bakın. Ülkenin sorunlarına odaklanın. Türkiye’nin normalleşme kazanım sürecine ihtiyacı var.