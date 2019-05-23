İmamoğlu: CNNTürk’teki 4 kameramanın görevine son verildi

Halk Arenası programına konuk olan Ekrem İmamoğlu, son katıldığı CNNTürk Ahmet Hakan’ın programındaki 4 kameramanın görevine son verildiğini belirtti.
İmamoğlu şöyle konuştu;
“Bir duyum ama inşallah doğru değildir. İnşallah böyle bir şey yapmamışlardır. Umarım bir açıklama yaparlar. Yapmazlarsa sükut ikrardandır. Yani kabul ediyorsunuz anlamına gelir. Kardeşim beni çeken kameramanın ne suçu var.”
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