İmamoğlu: CNNTürk’teki 4 kameramanın görevine son verildi

Halk Arenası programına konuk olan Ekrem İmamoğlu, son katıldığı CNNTürk Ahmet Hakan’ın programındaki 4 kameramanın görevine son verildiğini belirtti.

İmamoğlu şöyle konuştu;

“Bir duyum ama inşallah doğru değildir. İnşallah böyle bir şey yapmamışlardır. Umarım bir açıklama yaparlar. Yapmazlarsa sükut ikrardandır. Yani kabul ediyorsunuz anlamına gelir. Kardeşim beni çeken kameramanın ne suçu var.”