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İmamoğlu: CNNTürk’teki 4 kameramanın görevine son verildi

SÖZCÜ TV aracılığıyla yayınlanan Halk Arenası programına konuk olan İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, son katıldığı televizyon programındaki 4 kameramanın işine son verildiğini duyurdu.

22:12 -
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Halk Arenası programına konuk olan Ekrem İmamoğlu, son katıldığı CNNTürk Ahmet Hakan’ın programındaki 4 kameramanın görevine son verildiğini belirtti.

İmamoğlu şöyle konuştu;

“Bir duyum ama inşallah doğru değildir. İnşallah böyle bir şey yapmamışlardır. Umarım bir açıklama yaparlar. Yapmazlarsa sükut ikrardandır. Yani kabul ediyorsunuz anlamına gelir. Kardeşim beni çeken kameramanın ne suçu var.”

EKREM İMAMOĞLU BU AKŞAM 21:00'DA UĞUR DÜNDAR'LA HALK ARENASINDA. YOUTUBE VE TÜM SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA!

Son güncelleme: android-time 22:22 23.05.2019
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