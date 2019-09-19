İmamoğlu: ”Everything will be all right”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Alüminyum Yüzey İşlemesi Birliği (ESTAL) Kongresi'ne katıldı. 19 yıl sonra İstanbul'da toplanan kongrede ilk konuşmayı ESTAL Başkanı Jose Almeida yaptı. Almeida'nın ardından konuşan İmamoğlu, 8 bin 500 yıllık bir tarihe sahip olan İstanbul'un dünyada görebilecek en güzel açık hava müzelerinden biri olduğunu vurguladı. İmamoğlu, “İstanbul'u tüm dünyanın sayılı çekim merkezlerinden biri haline getirmek ve dünyanın en fazla ziyaret edilen üç metropolünden birisi yapmak istiyoruz. Şu anda dünyada en fazla ziyaret edilen 8'nci şehiriz. Ama daha fazlasını hak ettiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“DÜNYAYA ÖRNEK İŞLER YAPACAĞIZ”

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, “yurtta barış, dünyada barış” anlayışıyla hareket edeceklerini belirten İmamoğlu, “Bu ilke ışığında yürümeye devam edeceğiz. Çocuklarımıza, gençlerimize güzel bir gelecek, umut dolu bir hayal bırakmak için, dünyaya örnek işler yapmak için büyük gayret göstereceğiz. Size ev sahipliği yaptığımız için, şehrimiz adına memnun olduğumuzu belirtmek istiyorum. İstanbul'dan güzel anılarla ayrılmanızı diliyorum. Mutlaka İstanbul'u farklı yönleriyle keşfetmeyi ihmal etmeyin. Hem ülkemize hem bütün dünyaya seslenmiştik; ‘Her şey çok güzel olacak' ya da başka bir dilde; ‘Everything will be allright' diyerek, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

“AVRUPA'NIN TÜRKİYE'YE, TÜRKİYE'NİN AVRUPA'YA İHTİYACI VAR”

Türkiye'nin 2 kıta arasındaki önemli konumda olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “İstanbul da Balkanlar, Orta Asya, Kafkaslar ve Ortadoğu ülkeleri arasındaki en önemli jeostratejik pozisyona sahip. Ülkemiz, AB standartlarını, siyasi, ekonomik ve kültürel anlamda esas olarak benimsemiş bir ülkedir ve her zaman Avrupa'yla iç içe, Avrupa'nın bir parçası ülkedir. Avrupa da Türkiye'nin bir parçasıdır. Gerçekten bu bütünün güçlü bir parçasıyız. Uygulamalarda zaman zaman aksaklıklar yaşandı ama Avrupa Birliği hedefi, ülkemiz için en önemli hedeflerden biri olmaya devam edecektir ve bu konuda ortak çalışma kültürüyle, Avrupa'nın Türkiye'ye, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacı gerçeğini her zaman hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.