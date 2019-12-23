İmamoğlu: Mansur Yavaş’ın yanındayız!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 6 aylık çalışma dönemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile eski CHP Milletvekili Sinan Aygün arasında süren ve yargıya taşınan ‘rant’ tartışmasına da değindi.

Mansur Yavaş’a yönelik sözleri bir saldırı olarak değerlendiren İmamoğlu, “Milyonlarca kişinin oy verdiği Mansur Yavaş’la ilgili bu olayı kınıyorum. Mansur Yavaş’ın her zaman yanında olduğumuzu ifade edelim.” dedi

İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları:

Bu saldırı Ankara’da gelenek haline geldi. Sindirme politikalarını ortaya koyarak bir gelenek ortaya konmuş. Bu açıkçası acıyla izlediğimiz bir süreç. Milyonlarca kişinin oy verdiği Mansur Yavaş’la ilgili bu olayı kınıyorum. Mansur Yavaş’ın her zaman yanında olduğumuzu ifade edelim.

GÜVENİLİR VERİLERLE İŞ YAPACAĞIZ

Hiçbir vatandaşımız bizden popülist yaklaşımlar duymayacak. Bizler sadece gerçeklerle güvenilir verilerle işler yapacağız. Elde ettiğimiz sonuçları sizlerle paylaşacağız. Çünkü biz 16 milyon insan için çalışıyoruz. Bize unutturulmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu bakış açısıyla öncelikle yönetimi devraldığımız günden bu yana 6 ayda nereye geldik bunu açıklayacağım.

7.9 MİLYAR LİRALIK BÜTÇE AÇIĞI DEVRALDIK

Biz vadesi geçmiş 6 katrilyon cari borcu teslim almış durumdaydık. İşbaşı yaptıktan bir hafta sonra kasamızda personelin maaşını ödeyecek para yoktu. Bizden önceki yönetimin 7.9 milyar liralık bütçe açığını devraldık.

16 milyonun içi rahat olsun. Oturarak iş yapma dönemi bitti. Oturanlar da gitti zaten biliyorsunuz. Öncelikle tasarruf yaptık. Bu önemli bir tavır. Her iştirak şirketimizde tasarruf yaparak israf düzenine son verdik. İhale şartnamelerindeki hükümleri değiştirerek rekabeti arttırdık.

İSRAFA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ

Hizmette devamlılığı sağladık. İştiraklerimizi kâra geçirdik. Bizim halkın parasını kullanmadaki temel prensibimiz belli. Hak hukuk adalet anlayışımızla kamu etik kurallarına göre belli. İsrafa asla izin vermeyeceğiz. Hepimiz biliyoruz ki israf haramdır. Maksimum tasarrufu sağlayacağız. Her birimdeki arkadaşım buna dikkat edecek. Birileri talimat verdi diye kaynak harcama dönemi bitmiştir.

Eğitim sağlık çevre ulaşım kent yoksulluğu ile mücadele ile eldeki kaynakları kullan. 39 ilçe belediyesi olmak üzere şehrin yatırımlarını demokratik katılım ve ortak akılla yönet.

KADINLAR İÇİN DAHA GÜVENLİ BİR İSTANBUL

Biz cinsiyet eşitliğine çok inanıyoruz. Bunu şehrin her noktasında olduğu gibi kurumumuzda da önem verdiğimizi paylaşıyoruz. Kadınları desteklemek için adım atmaya başladık. İstanbullu kadınları daha güvenli şekilde yaşatmak için bazı yenilikleri hayata geçirdik. 40 oda kapasiteli sığınak sonrası dayanışma merkezi.