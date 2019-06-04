‘İmamoğlu tokatladı’ denilen esnaf, AKP’nin reklamında oynamış | Son dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile tartışan ve yandaş medyanın “İmamoğlu tokat attı” dediği esnafın AKP reklamında oynadığı ortaya çıktı.

Sosyal medya platformu Twitter’da yayınlanan reklam filminde söz konusu esnaf filmdeki diğer AKP’lilerle birlikte, “İstanbul’a sahip çık” diyor.

Ekrem İmamoğlu’nun geçen hafta Habertürk TV’de katıldığı canlı yayında sarf ettiği sözlerin kesildiği görüntüler, AKP’li il yöneticisi Elif Keleş tarafından paylaşılarak İmamoğlu’nun “PKK ve FETÖ’ye destek verdiği” iddia edilmişti.

Söz konusu iddialar İmamoğlu’nun esnaf ziyareti sırasında da genç esnaf tarafından tekrarlamış, İmamoğlu da esnafa sözlerinin çarpıtıldığını anlatmaya çalışmış bu sırada genç esnafın yanağına dokunmuştu. Bunun üzerine yandaş medyada “İmamoğlu tokat attı” kampanyası başlatılmıştı.

Genç esnaf ise tokat iddiasını reddetmişti.