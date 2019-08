İmamoğluna destek veren kütüphaneci güneş görmeyen depoya sürüldü

Oben Ulu-Sözcü

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'ye geçen Bergama Belediyesi'nde ‘mobbing' gördüğü öne sürülen Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Okul Kütüphanecileri Derneği Başkanı Aydın İleri'nin 23 Haziran'da gerçekleştirilen tekrar seçimlerinin hemen ertesi günü görev yeri değiştirildi.

Bergama Araştırmaları Kütüphanesi'nde görev yapan İleri'nin sosyal medya hesabında Ekrem İmamoğlu'na destek verdiği için seçimlerden bir gün sonra yerinin değiştirildiği ve güneş almayan depoda görevlendirildiği öğrenildi. İlk olarak 20 Mayıs 2019'da İnsan Kaynakları Müdürü tarafından çağırıldığını anlatan Aydın İleri; “Görüşmede açıkça yeni yönetim seninle çalışmak istemiyor, yukarıdan baskı var. Sosyal medyanda paylaştıkların yönetime ters, burada istenmiyorsun, sene sonuna kadar kendine iş bul, sene sonunda sözleşmen yenilenmeyecek, istersen daha önce ayrıl denildi” dedi.

YERİNİ BİLMEDİĞİM MÜDÜRLÜĞE GÖREVLENDİRİLDİM

23 Haziran seçimlerinden sonraki gün ise kendisi için tebligat düzenlenerek sürgün için müdürlük kurulduğunu ifade eden İleri; “Başkan Bey gördüğü lüzum üzerine kadrom ve maaşım aynı kalarak beni Arşiv Müdürlüğü'ne görevlendirdi. İlginç yanı Arşiv Müdürlüğü'nün yerini bilmiyordum çünkü böyle bir müdürlük yoktu. Meğer Haziran ayında gerçekleştirilen meclis toplantısında apar topar böyle bir müdürlük kurulmuş. Bana çalışma ofisi olarak eksi 1'inci katta Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün malzeme deposu çalışma alanı olarak gösterildi” dedi.

İNSANCA ÇALIŞMA KOŞULLARI TALEP EDİYORUM

İnsan kaynakları Müdürü tarafından ‘mobbing' gördüğünü belirten İleri; “Sosyal medyamda paylaştıklarımın ekran görüntülerini almışlar. Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen paylaşımlarım gösterildi. ‘Her şey çok güzel olacak' demek suçmuş. Paylaşımlarımın bölücü/terör içerikli olduğu iddia edildi. Devlet memurusun siyaset yapamazsın, denildi. Bunun yanı sıra yıllık izin hakkım engellendi. Mayıs ayından bu yana Belediye Başkanı ile görüşme talebim var. Israrla randevu vermiyorlar. Halka açık olduğu iddia edilen belediye kapıları çalışanlarına kapalı tutuluyor. İnsanca çalışma koşulları talep ediyorum” dedi. Aynı zamanda 3 kitabı bulunan Aydın İleri kendisine yapılan baskı ve mobbing için Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu, haklarını hukuk yoluyla savunacağını ifade etti.

SOSYAL MEDYADA DESTEK MESAJLARI

Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Okul Kütüphanecileri Derneği Başkanı Aydın İleri'nin baskı ve mobbing görmesine sosyal medyadan da destek geldi. Yazar Emre Kongar, Yekta Kopan, Mavisel Yener, Hüseyin Yurttaş, Çiğdem Gündeş, Suzan Geridöndü, Aytül Akal, Aşkın Güngör, Toprak Işık, Simla Sunay, Banu Bozdemir, Ayşegül Tozeren, Buket Uzuner, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı Ali Fuat Kartal, Can Yayınları sahibi Can Öz, Gazeteci Cem

Seymen, Barış Yarkadaş, Ismail Saymaz, İbrahim Varlı, Bahar Çuhadar, Atilla Özsever, Güven Gürkan Öztan, Muzaffer Ayhan Kara, Gökhan Özbek, Can Uğur, Yayıncı yazar Metin Celal Zeytinoğlu, Akademisyen Bülent Şık, müzisyen Erdal Güney ve MÜYAP Başkan Yardımcısı Bülent Seyhan ile Galatasaray taraftarı grubu TekYumruk ve Fenerbahçe taraftar grubu SolAçik sosyal medyada destek mesajları attılar.