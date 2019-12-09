İmamoğlu’ndan Erdoğan’a İstanbul’daki su sorunu yanıtı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Aralık ayı oturumunda İstanbul’un olası su sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “İstanbul’un 3 aylık suyu kaldı ne yapacaksın?” dediğini hatırlatarak daha önce yine Erdoğan’ın İstanbul’un 40 yıl boyunca su sorunu olmadığını da belirttiğini söyledi.

MELEN İÇİN ANKARA’DAN ÖDENEK ÇIKMADI

İmamoğlu, Melen Barajı konusunda “Dersimi iyi çalışırım” derken, barajın üzerindeki çatlakları gösteren fotoğrafları meclis üyelerine ve vatandaşlara gösterdi. 110 metre uzunluğu bulunan barajın her 20 metresinde çatlaklar olduğunu söyleyen İmamoğlu, yanlış bir statik tercihi yapıldığını ifade etti.

Melen’in sorunlarının çözülmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten İmamoğlu, yatırım programından Melen’in problemlerinin giderilmesi için ödenek çıkmadığını belirtti.

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KANAL İSTANBUL VE MELEN’E RET

İBB Meclisi'nde CHP grubunun son dönemin en çok tartışılan konuları Kanal İstanbul ve Melen Barajı için araştırma komisyonları kurulmasını önerisi, AKP ve MHP gruplarının oyları ile reddedildi.

CHP grubu, Melen Barajı ve Kanal İstanbul ile ilgili araştırma komisyonları kurulmasını önerdi. AKP grubu, araştırma komisyonlarına gerek olmadığını iki projenin de İBB ile ilgili olmadığını bakanlık projeleri olduğunu söyleyerek karşı çıktılar. İmamoğlu da “Bu Meclis İstanbul ile ilgili her konuyu araştırabilir. Hüküm vermiyor ki araştırıyor” dedi. İki komisyonun kurulması önerisi de AKP ve MHP gruplarının oyları ile reddedildi. AKP grubu aykırı teklif sunarak iki konu hakkında mevcut Çevre ve Enerji Komisyonu ile Tarım ve Ormancılık komisyonlarının görevlendirilmesini önerdi. Bu öneri oybirliği ile kabul edildi.

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MELEN BARAJI PROJESİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Melen Barajı Projesi 2014 yılında İstanbul’un su sorununu çözmek üzere başlatılmıştı.

Dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu barajın “7 Aralık 2016 tarihinde saat 14.59'da” öne sürmüş ancak barajın yapımı belirtilen sürede bitirilememişti.