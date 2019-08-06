İmamoğlu’ndan kısa bir şehir turu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla Aydınlı Mahallesi’ndeki yaşam vadisi projesine dönüştürülen Hacet Deresi ıslah çalışmalarını yerinde inceledikten sonra, soluğu, ayağının tozuyla Kabataş’ta inşaatı devam eden “Martı Projesi” şantiye alanında aldı.

İş güvenliği kapsamında özel ayakkabıları, yeleği ve baretiyle incelemelerde bulunan İmamoğlu, proje planları üzerinden yöneticiler tarafından bilgilendirildi. Projenin, Kabataş-Mahmutbey metro inşaatına entegrasyon bölümlerinde arkeolojik eserlere rastlandığı bilgisini alan İmamoğlu, çalışmaların tarihe duyarlı bir şekilde devam ettirilmesi yönünde uyarılarda bulundu.

Şantiye çalışanları, yoğun ilgi gösterdikleri İmamoğlu ile fotoğraf çektirdi.

İmamoğlu, “Martı Projesi” alanının hemen yanındaki bir başka şantiye olan Kabataş – Mahmutbey Metro inşaatına geçti. İmamoğlu ve beraberindeki heyet, şehrin araç trafiği yükünün önemli bir bölümünü alması beklenen metronun ilk istasyonu inşaatında incelemelerde bulundu.

VAPURLAR KORNALARIYLA İBB BAŞKANI’NI SELAMLADI

Şantiyelerdeki incelemelerini tamamlayan ve talimatlarını veren İmamoğlu, bu kez yönünü, seçim kampanyası boyunca yaptığı gibi, vatandaşlara çevirdi. İmamoğlu, Kabataş – Üsküdar Vapuru’ndan inen vatandaşları karşıladı. Bir anda İBB Başkanı’nı karşılarında gören vatandaşlar, kısa bir şaşkınlığın ardından İmamoğlu ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

Karşılamayla yetinmeyen İmamoğlu, kalkmak üzere olan vapura binerek, yolculuk yapan vatandaşlar selamlaştı. İmamoğlu’nu fark eden diğer vapurların kaptanları da kornalarına basarak İBB Başkanı’nı selamladı. Vapur turunu tamamlayan İmamoğlu, bu kez de rotasını Kabataş – Taksim füniküler hattına kırdı. Tramvay durağı önünden karşıya geçen İmamoğlu, çevresinde gördüğü aksaklıkları yakınında bulunan yardımcılarına iletti ve ilgili belediye birimlerinin bilgilendirilmesini istedi.

KABATAŞ SETÜSTÜ’NE MERDİVEN İSTEDİLER

Bu sırada İmamoğlu’nun yanına gelen Ömer Avni Mahallesi Muhtarı Ayşen Bingöl, Setüstü olarak bilinen bölge ile ana yol arasında yıllardır merdiven talepleri olduğunu, ancak bu isteklerinin bugüne kadar gerçekleştirilemediğini belirtti.

İmamoğlu, muhtar Bingöl’ün talebini not aldırarak, gerekli çalışmaların başlatılmasını istedi. Kendisini karşılarında bulan vatandaşlar tarafından adeta sevgi çemberine alınan İmamoğlu, yaklaşık 200 metrelik mesafeyi zorlukla kat edebildi. Bazı vatandaşlar, yakınlarını cep telefonları aracılığıyla yakınlarıyla görüştürdü. 2 kadın vatandaşın, Kabataş – Taksim füniküler hattı istasyonu önünde İmamoğlu’na çikolata ikram etmeleri, ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

VATANDAŞIN “İMAMOĞLU ŞAŞKINLIĞI”!

Zorlukla da olsa istasyona inen İmamoğlu, turnikelerden kendisine ait İstanbulkart ile geçti. Fünikiler vagonundaki yolcular da İmamoğlu’nu bir anda karşılarında görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlara, iyi yolculuklar dileyen İmamoğlu, yurttaşlarla eğlenceli sohbetler gerçekleştirdi. Füniküler hattından metro çıkışına bağlanan İmamoğlu, burada da kendisini gören vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. İmamoğlu, İBB’ye bağlı Kültür A.Ş.’nin metro bünyesindeki sanat galerisini gezmeyi de ihmal etmedi.

Metrodan Taksim Meydanı’na çıkan İmamoğlu, İstanbul’un sembollerinden olan alanda, vatandaşlar tarafından adeta kuşatıldı. Vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektiren İmamoğlu, zorlukla da olsa alandan ayrıldı.