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İmamoğlu’ndan gerici ilahiyatçıya yanıt: Kadınlar tek başına değil araba, metro treni bile kullanır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gerici açıklamalarıyla bilinen ilahiyatçı Nurettin Yıldız'ın, kadınların araç kullanmalarına yönelik açıklamasına, twitter hesabından paylaştığı bir video ile isim vermeden yanıt verdi.

09:47 -
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“6 yaşında çocukla evlenilebilir”, “Yatağa, yatar yatmaz gözünü kapatıp uyuyun yoksa battaniye ve yorgan cinsel dürtülerinizi rahatsız edebilir”, “Çalışan kadınlar fuhuş sürecine destek oluyor”, “Kadın spiker izlemek günahtır”, “Baharatlı yiyecekler, aşırı et tüketimi, cinsel şehveti uyarıcı gazlı, kahve gibi çay gibi içecekler, kakaolu içecekler… Bunlar şehvet uyandırıcı şeylerdir” diyen, asansörde “halvet” fetvası veren Nurettin Yıldız, son olarak kadınların kaç kilometre araç sürebileceğine ilişkin fetva vermişti.

İmamoğlu, videoyu “Kadınlar değil araba, tek başlarına metro treni bile kullanırlar. Tüm kadın makinistlerimize hayırlı yolculuklar ve başarılar dilerim” mesajı ile paylaştı.

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Son güncelleme: 10:06 20.09.2019
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