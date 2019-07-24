‘Irkçı fırın’ için açıklama geldi: O fırını arıyoruz kabul edilemez

Kocaeli'nin merkez İzmit ilçesinde faaliyet gösterdiği iddia edilen bir fırının Türklere bir , Suriyeli mültecilere 5 liradan poğaça satışını gösteren vitrin afişi tartışma yarattı.

Sosyal medya hesaplarında viral olan fotoğrafa hem destek hem de tepki mesajları geldi. İlk olarak Twitter'da @duygusalturkcu isimli bir hesap tarafından paylaşılan fotoğraf sonrasında Kocaeli'de ırkçı fırın arayışı başladı. Kimse fırının nerede olduğunu bilmezken, fotoğrafın ‘ünlü’ olması sonrasında Kocaeli Fırıncılar Odası da harekete geçti. Oda başkanı Ali Sarı Sözcü’ye yaptığı açıklamada uygulamanın yasalara aykırı olduğunu, fırını tespit etmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

“ORTALIĞI KARIŞTIRMAK İÇİN…”

Ali Sarı şöyle konuştu; “Fiyatlar arasında Türk-Suriyeli diye bir ayrım yapılamaz. Bu hem yasalara hem de insanlığa aykırı. İzmit'te olduğu iddia edilen söz konusu fırınla ilgili araştırma başlattık. Fırın nerede, hangi mahallede bilinmiyor. Arkadaşlarımız İzmit'te tek tek fırınları inceledi. İzmit'te böyle bir fırın tespit edemedik. Diğer ilçeleri de inceliyoruz. Eğer tespit edersek gerekli cezai işlemi uygulayacağız. Bu ve benzeri ırkçı yaklaşımları kabul etmemiz söz konusu olamaz. Ben bu yaklaşımı herhangi bir fırıncının yapabileceğini düşünmüyorum. Birileri sosyal medya sitelerinde ortalığı karıştırmak için vitrine kağıt asıp fotoğraf çekmiş. Sonra da kağıdı indirmiş. Suriyeliler dolayısıyla mağdur olanların varlığı yadsınamaz ancak bu şekilde bir uygulama ile tepki vermek bize yakışmaz.”