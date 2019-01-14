İŞKUR kura sonuçları açıklandı mı? İşte Sağlık Bakanlığı işçi sonuç sorgulama sayfası…

Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri (çalıştırılacağı il) ve bir meslek koluna başvuru yapabiliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmiyor. İşte İŞKUR Sağlık Bakanlığı kuraları hakkında bilmeniz gerekenler

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı Personel alımı sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linkten sorgulama yapabilirsiniz…

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SAĞLIK BAKANLIĞI KURALARI NASIL YAPILIYOR?

Sınava alınacak asıl adayların listesi, İŞKUR’un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı, öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı olarak noter huzurunda kurayla belirlenecek. Kurayla aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan liste de oluşturulacak.

Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün “www.yhgm.saglik.gov.tr” internet adresinde ilan edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. 36 yaşından gün almamış olmak.

4. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

5. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

7. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

8. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamındaki taleplerde;

a) Önlisans mezunları için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

b) Lisans mezunları için; ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.