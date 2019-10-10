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IŞİD’lilerin akıbeti ne olacak? İşte cevabı…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekâtı kapsamında terörden temizlenen bölgelerdeki IŞİD’lilerin akıbetlerinin ne olacağı sorusuna operasyona karşı olan Batı'ya da mesaj olacak nitelikte bir yanıt verdi. Erdoğan, 'Cezaevinde tutulması gerekenleri cezaevinde tutacağız, uyruğu belli olanları geri göndereceğiz. Kadın ve çocukları da kendi toplumlarına kazandırma gayretinde olacağız’ ifadelerini kullandı.

15:22 -
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezinde Başkanı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kamuoyunun sıkça sorduğu ‘IŞİD’lilere ne olacak?’ sorusuna cevap verdi:

Erdoğan, ‘DEAŞ’ın en çok zarar verdiği ülkelerden biri Türkiye’dir. En somut başarıları kazanan ülke de Türkiye’dir. Hiç kimsenin ülkemize söyleyecek tek sözü olamaz. DEAŞ tehdidi lafını ağızlarından düşürmeyenlerin bu örgüte ne tür destek verdiklerini gayet iyi biliyoruz. Ülkemiz üzerinden Suriye’ye geçmeye çalışan DEAŞ sempatizanları konusunda bildiklerimizi anlatsak bunların sokağa çıkacak yüzü kalmaz. Kamplarda tutulan DEAŞ’lılar soruluyor. DEAŞ’ın başımıza bela olmasını istemediğimiz gibi, dünyanın da duçar olmasını arzu etmeyiz. DEAŞ’lılara ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Cezaevinde tutulması gerekenleri cezaevinde tutacağız, uyruğu belli olanları geri göndereceğiz. Kadın ve çocukları da kendi toplumlarına kazandırma gayretinde olacağız’ ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 16:02 10.10.2019
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