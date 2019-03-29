İsmail Ok kimdir? İYİ Parti Balıkesir Belediye Başkanı adayı İsmail Ok nereli ve kaç yaşında…

İsmail Ok’in merak edilen isimleri arasında. İYİ Parti ve CHP’nin ortak adayı olarak İYİ Parti Balıkesir Belediye Başkanı adayı olarak gösterilen İsmail Ok’un hayatı şu şekilde…

İSMAİL OK KİMDİR?

1964 yılında Balıkesir’in Kepsut ilçesi Hotaşlar köyünde doğdu. İlk ve ortaokulu köyümde tamamladı.

1979 yılında Bursa Tarım Meslek Lisesi'ne girdi. Buradan, 1982'de Ziraat Teknisyeni olarak mezun oldu.

Aynı yıl üniversite sınavına girerek, Uludağ Üniversitesi Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Kimya-Fizik Bölümü'nü kazandı. 1987'de mezun olduktan sonra, 1987-1989 yılları arasında Bursa-Yenişehir`de Sivil Savunma Memuru olarak görev yaptı.

1989-1991 yılları arasında İstanbul-Beyoğlu Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi'nde, 1991-1994 yılları arasında Susurluk Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi’nde 1994-1999 yılları arasında, Balıkesir Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Kimya Öğretmeni olarak görev yaptı.1999 yılında Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'ne atandı.

Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi’ndeki öğretmenlik görevinden, 01 Aralık 2008 tarihinde istifa etti. 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Seçimi’nde Milliyetçi Hareket Partisi adayı olarak katıldığı seçimi kazanarak Balıkesir Belediye Başkanı oldu.

1994-1999 yılları arasında Balıkesir Türk Eğitim-Sen Yönetim Kurulu Üyesi, 1994-2004 yılları arasında ise, Balıkesir Türkiye Kamu-Sen Balıkesir İl Temsilciliği ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanlığı görevlerinde bulundu.

İsmail Ok, evli, iki erkek çocuk babası ve İngilizce bilmektedir.