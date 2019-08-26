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Şile’de kimyasal madde sızıntısı iddiası! | Son dakika haberleri

Şile Karaburun mevkiini siyaha boyayan yakıtın yaklaşık 8,5 ay önce karaya oturan gemiden sızdığı öne sürüldü.

17:47 -
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Şile Sahilköy açıklarında 19 Aralık 2018’de Komor Adaları bandıralı 127 metre uzunluğundaki kargo gemisi “Natalia” fırtına nedeniyle karaya oturmuştu.

DHA

Can pazarını yaşandığı geminin 16 mürettebatı dev dalgalar arasından, kurulan halat sistemiyle kurtarıldı.

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Makine dairesi su alan gemideki kargo malzemeleri başka bir gemiye nakledildi. Tüm çalışmalara rağmen yüzdürülemeyen gemi kaderine terkedildi. Gemi 8,5 aydır aynı noktada bulunuyor.

DHA

KİMYASAL MADDE SIZINTISI İDDİASI

Şile sahilinde Karaburun mevkii siyaha boyanırken çevre sakinleri bunun nedeninin gemiden sızan yakıtın olduğunu öne sürdü. Balıkçılar da geminin karaya oturduğu tarihten itibaren balık sayısının azaldığını söyledi. Balıkçılar gemiden kimyasal madde sızdığını da iddia etti. İhbar üzerine belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı. DHA

Son güncelleme: android-time 17:55 26.08.2019
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