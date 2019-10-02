İstanbul’da 15 günde 44 milyonluk uyuşturucu ele geçirildi

Operasyon, İstanbul Emniyetine bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirildi. Polis ekipleri 15-30 Eylül tarihleri arasında 6 ayrı operasyon düzenledi. Silivri, Bayrampaşa, Arnavutköy, Sultangazi, Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih, Zeytinburnu ve Esenyurt'da düzenlenen baskınlarda, 1 ton 800 kilo skunk, 60 kilo eroin, 13 kilo kokain, 8 kilo esrar, 6 adet hassas terazi, 1 presleme makinesi, 3 tabanca ele geçirildi.

1 TON 800 KİLO SKUNK

Hibrit esrar olarak da bilinen 1 ton 800 kilo Skunk'un Silivri'de ele geçirildiği öğrenildi. Polis ekiplerinin başarılı çalışmasının Arnavutluk'tan uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine başladığı belirtildi. Narkotik ekiplerince, elde edilen bilgiler doğrultusunda yaptığı takipte, uyuşturucuların 2 kapalı kasa kamyonete yüklendiği tespit edildi. Polis ekipleri o araçları takip etti. Kamyonetler, narkotik birimlerinin operasyonuyla durduruldu. Baskında ele geçirilen uyuşturucularla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

YANGIN SÖNDÜRÜCÜDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Diğer bir operasyonda ele geçirilen kokain ve eroinin ise yangın tüplerinde ele geçirilmesi dikkat çekti. Yangın söndürücülere zulalanan uyuşturucunun Avrupa'ya gönderilmesinin planlandığı öğrenildi. Altı operasyonda toplam 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden ikisinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Ele geçirilen uyuşturucuların, 44 milyon lira değerinde olduğu belirtildi.