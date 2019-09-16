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İstanbul’da aranan şahıslara operasyon: 89 gözaltı

İstanbul'da 746 polisin katılımıyla haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 912 adrese giren ekipler 89 kişiyi gözaltına alındı.

Tugay SADAY
13:51 -
Haberler Gündem
İstanbul’da aranan şahıslara operasyon: 89 gözaltı

İstanbul Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamak için dün operasyon düzenlendi. Operasyona 319 ekip olarak katılan 746 polis, 912 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyon kapsamında 17'si hırsızlık, 13'ü yaralama, 9'u dolandırıcılık, 7'si gasp, 6'sı cinsel istismar, 6 cinayet suçlarından olmak üzere 89 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir kuru sıkı tabanca ve uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, şüpheliler sorguya alındı.

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