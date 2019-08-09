İstanbul’da bayram öncesi huzur ve trafik denetimi

İstanbul’un çeşitli noktalarında eş zamanlı olarak yapılan denetim noktalarından birisi de Beşiktaş iskelesi önüydü. Denetimlere, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve yunus polisleri katıldı. Polis helikopteri denetimlere havadan destek verdi. Polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurarak araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. “Fırtına” isimli narkotik köpeği ise durdurulan araçların içini adeta didik didik aradı. Polis ekipleri yoldan geçen şüpheli kişilere de GBT kontrolü yaptı.

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Fatih Eminönü İskelesindeki arama noktalarında da polis ekipleri, durdurdukları araçlarda arama yaparken, bazı kişileri üstlerini arayıp kimlik kontrolünden geçirdi.

ÇAMLICA GİŞELERİNDE DENETİMLER

İstanbul Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri, havadan ve karadan denetimlerini sıklaştırdı. Çamlıca gişelerinde kurulan denetim noktasında araçlar tek tek durduruldu ve kural ihlali yapmamaları konusunda uyarıldı. Jandarma ve polis helikopterleri trafik kurallarına uymayan araçları tespit etti. Polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı’nın tüm Türkiye’de hayata geçirdiği ‘Kemerin Ses Getirsin’ kampanyasını sürücü ve yolculara anlattı. Denetimlerin Kurban Bayramı tatili boyunca havadan ve karadan devam edeceği bildirildi.

“HAYATI KORUMAK İÇİN ‘KEMERİN SES GETİRSİN”

İçişleri Bakanlığı’nın trafikte emniyet kemeri kullanımıyla ilgili toplumu bilinçlendirmeye yönelik ‘Kemerin ses getirsin’ kampanyası tüm Türkiye’de hayata geçirildi. Kampanya kapsamında araçta bulunan kişilerin emniyet kemerini takarken çıkan sesin duyulduğu bir video çekmesi, emniyet kemerini taktıktan sonra ise ‘Hayatı korumak için senin de kemerin ses getirsin!’ demesi gerekiyor. Çekilen videolar 31 Ağustos tarihine kadar #kemerinsesgetirsin etiketiyle Twitter/TrafıkEgm adresinde paylaşıldıktan sonra en çok beğeni alan 100 kişiden birine scooter ve kask hediye ediliyor.

DHA