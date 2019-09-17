İstanbul’da ‘Çalıntı telefon’ operasyonu

Operasyon, İstanbul Emniyetine bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipler Fatih, Aksaray'da çalıntı telefon satılan bazı adresler belirledi. Çalışmaların ardından adreslere operasyon düzenlendi. Polis ekipleri dükkanları tek tek dolaşarak çalıntı telefon aradı.
EMNİYETTE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Araştırmalarda, yaklaşık 300 klonlammış cep telefonu ve 700 civarında telefon parçası ele geçirilerek el kondu. Operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.