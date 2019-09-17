Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da ‘Çalıntı telefon’ operasyonu

İstanbul’da polis, çalıntı telefon ticareti yapıldığı öne sürülen adreslere baskın düzenledi. Operasyonda çok sayıda telefon ve telefon parçaları ele geçirildi. Sekiz kişi gözaltına alındı.

Habip ATAM
11:14 -
Haberler Gündem
İstanbul’da ‘Çalıntı telefon’ operasyonu

Operasyon, İstanbul Emniyetine bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipler Fatih, Aksaray'da çalıntı telefon satılan bazı adresler belirledi. Çalışmaların ardından adreslere operasyon düzenlendi. Polis ekipleri dükkanları tek tek dolaşarak çalıntı telefon aradı.

EMNİYETTE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Araştırmalarda, yaklaşık 300 klonlammış cep telefonu ve 700 civarında telefon parçası ele geçirilerek el kondu. Operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.


Şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more