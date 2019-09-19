İstanbul’da IŞİD operasyonu: 8 gözaltı

Operasyon, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirildi. IŞİD üyelerine yönelik yapılan çalışmalarda bazı şüpheliler tespit edildi. Araştırmalarda, yabancı uyruklu şüphelilerin geçmiş dönemlerde, Suriye ve Irak gibi çatışma bölgelerinde bulundukları belirlendi. TEM ekipleri şüphelilerin terör örgütü IŞİD'ye yardım sağladığını ve bu faaliyetlere devam ettikleri bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgilerin ardından, YTS oldukları belirtilen şüphelilere yönelik operasyon kararı verildi.

EMNİYET SORGUSU DEVAM EDİYOR

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve TEM Operasyon Timi eşliğinde, Başakşehir, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenyurt, Küçükçekmece ve Zeytinburnu'nda düzenlenen baskında 2'si kadın 8 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.