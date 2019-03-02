İstanbul’da ‘kanlı’ hafta!

TERÖR ÖRGÜTLERİNE BÜYÜK DARBE

-İstanbul'da TEM Polisi, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik büyük bir operasyon düzenledi. Örgütün sözde genel sekreteri ve sözde Türkiye sorumlusunun da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gizli bir mahsende toplantı halindeyken gözaltına alındı. Şüphelilere gözcülük yapan iki isimde operasyonda yakalanırken, aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği öğrenildi.

-İstanbul'da, MİT ve polisin TKPML/TİKKO terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda aranan C.A. isimli bir şüpheli ise üzerinde sahte kimlikle yakalandı.

-Polis, saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen Terör örgütü PKK üyelerine yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlediği operasyonda ise 11 kişiyi gözaltına aldı.

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MOLDOVALILARA OPERASYON

-İstanbul’da, çocuğu olmayan ailelere para karşılığı ‘taşıyıcı anne’ ve ‘yumurta’ temin eden KKTC merkezli uluslararası çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonda biri Moldovalı taşıyıcı anne olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı.

-İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta yaptığı 2 farklı operasyonda banka kartı kopyalayan ve oltalama yöntemiyle toplam 85 kişinin hesabından yaklaşık 550 bin lira çaldığı belirlenen 4’ü Moldova uyruklu 6 kişiyi yakaladı.

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ÜMRANİYE’DE HAREKETLİ DAKİKALAR

-İstanbul Polisi Ümraniye’de bir hafta önce takibe aldığı hırsızlık çetesinin peşine düştü. Sık sık silah seslerinin duyulduğu yaklaşık 40 kilometrelik kovalamacanın ardından lastiklerine ateş açılan minibüs durduruldu. İçerisinde bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı.

-Bakırköy Adalet Sarayı’nda baltayla gelen 28 yaşındaki Serdar Güç “Adaletimle geldim” diye bağırdı. Paniğe kapılan güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Serdar Güç, kendisine görüntüleyen gazetecilere, “Top tüfekle gelmekten bin kat iyidir” derken, adli makamlara ise, “Suç olduğunu bilsem gelmezdim” diye seslendi.

-Arnavutköy’de damat kendisine boşanma davası açarak babasının evine sığınan kadına akrabalarıyla birlikte saldırınca ortalık karıştı. Kızının darp edildiğini gören baba ise, pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda bir kişi yaralanırken, polis ekipleri tarafları gözaltına aldı.

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AMCASINI KESERLE PARÇALAYIP İSTANBUL’A DAĞITTI!

-Başakşehir’de tartıştığı amcası Rıfat Rıza Öztürk’ü öldürdükten sonra parçalayan Fahrettin Öztürk, daha sonra motorsiklet kulübünden 3 arkadaşının yardımıyla ceset parçalarını İstanbul’un çeşitli yerlerine dağıttı. Fahrettin Öztürk ile birlikte yakalanan 3 arkadaşı polisin “Neden yardım ettiniz” sorusuna “Motorcu kardeşliğimizin gereği olarak yardım ettik” cevabını verdi.

-Fatih’te iş insanı Vedat Yöngel Ermenistan uyruklu hizmetçisi Stella M. ve oğlu Varlam M. tarafından öldürülmüştü. Gürcistan üzerinden Ermenistan’a kaçtıktan sonra Vedat Yöngel’in oğluna mesaj atarak babasının cansız bedenini almasını söyleyen Varlam M.’ye yardım ettikleri belirlenen Ermenistan uyruklu iki arkadaşı gözaltına alındı.

-İstanbul Kadıköy’de 3 kişi, müşteri olarak aracına bindikleri taksi şoförü Aziz Kahraman'ı döverek öldürdü. Şahıslardan 2’si tutuklandı. Şüpheliler, cinayetin taksiye kusan arkadaşlarına taksi şoförünün tepki göstermesi sonucu yaşandığını söylediler.

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ŞİDDET EKSİK OLMADI

-Zeytinburnu’nda İran uyruklu doktor Hassan Cabbar, bir hasta yakını tarafından öldüresiye darp edildi. Darp edilen doktor meslektaşları tarafından tedavi edilirken, saldırgan ise yakalandı.

-Bağcılar’da alışveriş yapmak için evden çıkan öğretmene önce sözlü tacizde bulunan daha sonra da tokat atan kişi olay yerinden kaçtı.

-Zeytinburnu’nda iki grup birbirlerine döner bıçaklarıyla saldırdı. Ortalık savaş alanına dönerken, polisin müdahalesi sonucu taraflar ayrıldı.

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TRAFİK MAGANDALIĞI SÜRÜYOR

-Ataşehir ve Ümraniye'de kar yağışı altında otomobille “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estiren 2 maganda, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetleri olmayan magandalara toplamda 18 bin 435 lira ceza kesilirken, araçları ise emniyet otoparkına çekilerek 60 gün süreyle trafikten men edildi.

-İstanbul E-5 Karayolu Cevizlibağ mevkii Edirne istikametinde manevra yaparak ambulansa yol vermeyen sürücü M.E.Y. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen maganda adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, ifadesinde, “Ambulans şoförü bana el kol hareketleri yapınca sinirlenerek yaptım” dedi.

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TARİHİ ESER OPERASYONU

-İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına yapılan operasyonda, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait bin 239 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanması için Arapça bilen 2 polis 3 ay boyunca Arap kültürünü öğrenmek için kurs alması dikkat çekti.

-İstanbul’da 3 hırsız çalıntı araçla 7 tur attıktan sonra girdikleri büfeden para ve sigara çalarken, bir taksiciye yakalandı. Panikleyerek kaçan hırsızların düşürdükleri sigara ve paraları ise fırsatçı bir

vatandaşın toplayıp kaçması pes dedirtti.