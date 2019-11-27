Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da unlu mamul üreten firmalara denetim!

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, unlu mamul işletmelerinin hijyen koşullarını, çalışanların giysileri ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğunu inceledi, ürünlerden numunelerin alındığı denetlemelere İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da katıldı.

18:36 -
Haberler Gündem
İstanbul’da unlu mamul üreten firmalara denetim!

Ankara İstanbul, İzmir, Erzurum, Gaziantep, Samsun, Antalya başta olmak üzere bütün ülke genelinde bir hafta boyunca unlu mamullere yönelik ürün bazlı gıda kontrolü yapılmaya başlandı.

İLGİLİ HABERİstanbul'da 4 bin 500 işletme uygunsuz bulundu!İstanbul'da 4 bin 500 işletme uygunsuz bulundu!

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ürün bazlı gıda denetimi çalışmaları kapsamında şehirdeki faaliyet gösteren unlu mamul işletmelerinde incelemelerde bulundu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca’nın da katıldığı denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, çalışanların giysileri ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğu bakımından incelendi, ürünlerden numune alındı. DHA

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more