İstanbul’da unlu mamul üreten firmalara denetim!

Ankara İstanbul, İzmir, Erzurum, Gaziantep, Samsun, Antalya başta olmak üzere bütün ülke genelinde bir hafta boyunca unlu mamullere yönelik ürün bazlı gıda kontrolü yapılmaya başlandı.

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İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ürün bazlı gıda denetimi çalışmaları kapsamında şehirdeki faaliyet gösteren unlu mamul işletmelerinde incelemelerde bulundu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca’nın da katıldığı denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, çalışanların giysileri ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğu bakımından incelendi, ürünlerden numune alındı. DHA