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İstanbul’da yağmur etkili oluyor

İstanbul genelinde gece boyunca etkili olan yağmur sabah saatlerinde de devam etti.

07:07 -
Haberler Gündem

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son verilerine göre İstanbul genelinde etkili olan yağmurun gün boyunca devam etmesi bekleniyor. İHA

istanbul Meteoroloji yağmur
Son güncelleme: 07:25 04.12.2019
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