İstanbul’da yağmur etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son verilerine göre İstanbul genelinde etkili olan yağmurun gün boyunca devam etmesi bekleniyor. İHA. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/istanbulda-yagmur-etkili-oluyor-4-5488172","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/istanbulda-yagmur-etkili-oluyor-4-5488172","pageType":"yazi","pageIdentifier":5488172,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""});aip('newsArticle', {"identifier":5488172,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/istanbulda-yagmur-etkili-oluyor-4-5488172/","headline":"u0130stanbul&#8217;da yau011fmur etkili oluyor","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["istanbul","Meteoroloji","ya\\u011fmur"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/12/04/iecrop/resimid_101697491_10169749_16_9_1575432430.jpg","author":"lbozkaya","dateCreated":1575432437,"datePublished":1575432437,"dateModified":1575433502,"info":"{"seo_news":"false"}"});