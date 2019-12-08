İstanbul’daki kadına karşı şiddet gösterisine polis müdahalesi!

Kadın Meclisleri’nin çağrısıyla İskele Meydanı’nda buluşan kadınlar, gözlerine siyah bant çekip, protesto için yazılan sözlerin İspanyolca ve Türkçesini söyleyerek dans etti.

“DANS SIRASINDAKİ SÖZLER SUÇ TEŞKİL EDİYOR”

Dans sırasında okunan bazı sözlerin suç teşkil ettiğini söyleyen polis, katılımcılara dağılmaları uyarısında bulundu. Uyarıyı dikkate almayarak dansı sürdüren kadınlarla polis arasında arbede yaşandı.

POLİS DAĞILMALARINI İSTEDİ

Kadınlar, meydandan Kadıköy çarşı içine doğru yürüyüşe geçti. Bu yaptıkları eylemin izinsiz olduğunu belirten polis, kadınlardan dağılmaları istedi.

POLİS BAZI GÖSTERİCİLERİ GÖZALTINA ALDI

Kadınların eyleme devam etmesi üzerine yaşanan arbedede bazı kişiler gözaltına alındı.

Şilili feminist grup Las Tesis’in kadın cinayetleri, cinsel saldırı ve istismar olaylarını protesto için 25 Kasım’da Şili Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı önünde gerçekleştirdiği danslı protesto, çeşitli Avrupa ülkelerine yayılmıştı. (AA)