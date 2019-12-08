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İstanbul’daki kadına karşı şiddet gösterisine polis müdahalesi!

Şili'de feminist örgüt Las Tesis'in kadına yönelik cinsel saldırı, istismar ve şiddeti protesto için başlattığı danslı protestoya, Kadıköy İskele Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar da destek verdi.

17:47 -
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Kadın Meclisleri’nin çağrısıyla İskele Meydanı’nda buluşan kadınlar, gözlerine siyah bant çekip, protesto için yazılan sözlerin İspanyolca ve Türkçesini söyleyerek dans etti.

Reuters

“DANS SIRASINDAKİ SÖZLER SUÇ TEŞKİL EDİYOR”

Dans sırasında okunan bazı sözlerin suç teşkil ettiğini söyleyen polis, katılımcılara dağılmaları uyarısında bulundu. Uyarıyı dikkate almayarak dansı sürdüren kadınlarla polis arasında arbede yaşandı.

Reuters

POLİS DAĞILMALARINI İSTEDİ

Kadınlar, meydandan Kadıköy çarşı içine doğru yürüyüşe geçti. Bu yaptıkları eylemin izinsiz olduğunu belirten polis, kadınlardan dağılmaları istedi.

Reuters

POLİS BAZI GÖSTERİCİLERİ GÖZALTINA ALDI

Kadınların eyleme devam etmesi üzerine yaşanan arbedede bazı kişiler gözaltına alındı.

Reuters

Şilili feminist grup Las Tesis’in kadın cinayetleri, cinsel saldırı ve istismar olaylarını protesto için 25 Kasım’da Şili Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı önünde gerçekleştirdiği danslı protesto, çeşitli Avrupa ülkelerine yayılmıştı. (AA)

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

 

Avrupa eylem İspanyolca istanbul Kadıköy Kadın Polis protesto saldırı Şili
Son güncelleme: 18:20 08.12.2019
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