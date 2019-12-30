İstanbul’daki yılbaşı tedbirleri açıklandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürü Murat Bayhan, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce halkın huzurlu ve güvenli bir yılbaşı geçirmesi amacıyla 4 aşamalı yılbaşı tedbirleri planlandığını söyledi.

Bayhan ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürü Gürol Dikyol, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan yılbaşı tedbirlerini anlatmak için Taksim Meydanı’nda basın toplantısı düzenledi.

TÜM TEDBİRLER EN ÜST SEVİYEDE

İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın talimatları doğrultusunda vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşım araçları, eğlence mekanları, turistik mekan ve meydanlarda tüm emniyet tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını dile getiren Bayhan, alınan tedbirler hakkında şu bilgileri verdi:

* Bu alınmış olan emniyet tedbirleri 4 kademeli yürütülmektedir. Birinci kademede ilimiz genelinde mevcut tüm uygulama noktaları birinci derecede risk oranında dikkat durumuna geçmiştir.

* Tüm uygulama noktalarında birinci derecede risk durumunda görevlilerimiz duyarlı hale getirilmiş, çalışmaları devam etmektedir.

* 18-24 Aralık arasında yapılan bu birinci kademe emniyet tedbirleri safhasında ‘Kurt Kapanı, 7 Tepe Huzur, Fetih 1453, Şok uygulamalar, taksi uygulamalarıyla’ 20 bin 262 polisimiz ile emniyet tedbirleri alınmıştır.

* İkinci kademe emniyet tedbirleri olarak 25-31 Aralık tarihleri arasında Bakırköy, Kadıköy, Beşiktaş, Fatih, Beyoğlu başta olmak üzere belirtilen ilçelerimizde ve 39 ilçemizde alışveriş merkezleri, halkın yoğun olarak kullandığı meydanlar ve farklı dini gruplara ait ibadethane gibi yerlerde emniyet tedbirleri alınmış, belirtilen ibadethanelerdeki ayin ve etkinlikler takip edilmiştir.

* Üçüncü kademe emniyet tedbirleri olarak 31 Aralık, yani yılbaşının olduğu gün mevcut 11 sabit uygulama noktamız 24 saat esasına göre çalışmalarını devam ettirmekte olup, 39 ilçede koordineli bir şekilde toplam 170 noktada sabit uygulamalar planlanmaktadır.

Bayhan, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünün yılbaşı uygulamaları kapsamında otogar, metro alışveriş merkezleri gibi özel güvenlik görevlerinin görev yaptığı yerlerde alınan emniyet tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını vurguladı.

44 BİN GÖREVLİ İLE TEDBİR ALINACAK

Yılbaşında görev yapacak personel sayısı hakkında da Bayhan, şunları kaydetti:

* Tüm ilçe emniyet müdürlüklerimiz ve yılbaşı emniyet tedbirleri kapsamında 31 Aralık günü 44 bin 518 görevlimiz ile emniyet tedbirleri alınacaktır.

* Havacılık Şube Müdürlüğünce helikopter vasıtasıyla havadan, tüm kamera sistemlerimiz ve toplam 22 drone operatörümüz ile ikişer saatlik devriyeler havadan da emniyet tedbirlerimiz takviye edilecektir.

Önleyici Hizmetler Şube Müdürü Gürol Dikyol da 31 Aralık’ta İstanbul’da en fazla motorlu polis ekibiyle güvenlik hizmeti vereceklerini belirterek, “Yılbaşı tedbirleri kapsamında aynı anda ilk defa en çok görevlendirilen motosiklet sayısına haiz olacak olan 400 motosikletli polisimizle tüm gün ve takip eden gece boyunca halkımızın güvenli bir yılbaşı geçirmesi için ‘Yunuslarla güvenli 2020 uygulaması yapacağız.” dedi.

Açıklama sırasında, yılbaşı gecesi simitçi, piyangocu, temizlik görevlisi gibi görev güven timleri ile Taksim ve çevresinde görev yapacak atlı polisler de hazır bulundu. AA