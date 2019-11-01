İstanbullular güne yağmur ve trafikle uyandı

Geçtiğimiz hafta içerisinde İstanbul'da etkili olması beklenen fırtına ve yağmur dünden bu yana etkisini aralıklarla sürdürmeye devam ediyor. Bu sabah saatlerinde de etkili olan yağmurlu hava etkisini şehrin genelinde göstermeye başladı. Yağış ve beraberinde gelen kazalar trafikte de yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Yağmurun gün içinde şehir genelinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

TEM'de trafik kazası: 1 yaralı

TEM Otogar Bağlantı Yolunda yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kaza yapan polis hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre boyunca Aksaray yönünde yoğun trafik yaşandı. Kaza, sabah saat 06.20 sıralarında TEM Otogar Bağlantı Yolu Aksaray istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen polis aracı yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda takla attı. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen araç içinde olan polis memurunu hastaneye kaldırdı. Daha sonra kazanın olduğu Aksaray istikametinde de bir süre trafik yan yoldan verildi. Aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza yapan polisin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Polis aracı bariyere çarptı: 1 polis hafif yaralı

Bayrampaşa TEM bağlantı yolunda, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurunun kullandığı 81 A 8110 plakalı resmi polis aracı, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, yol ayrımındaki bariyere çarptı. Kazada aracı kullanan polis memuru hafif şekilde yaralandı. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan polis memuru, şans eseri kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri de polis memurunu ayakta tedavi ederek kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Meslektaşlarının kaza yaptığını haber alan çok sayıda polis ekibi de olay yerine akın etti. Ekipler, ikinci bir kaza yaşanmaması için TEM bağlantı yolunu kapatarak araç geçişini yan yoldan sağladı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, kazalı aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Pendik'te faciadan dönüldü

Pendik Bahçelievler Mahallesinde seyir halinde olan bir İETT otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. İETT otobüsü, durağın bulunduğu kaldırıma çıkarak ağaca, dubalara ve trafik levhalarının bulunduğu direğe çarparak durabildi. Otobüsün kontrolden çıktığı kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Otobüste o sırada yolcu olmaması ve otobüsün durakta bekleyen vatandaşların arasına dalmaması olası bir faciayı önledi.