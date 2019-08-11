İstanbul’un en büyük kesim alanında bile kaçak kurban kesimi!

Sultangazi’de bulunan kurban satış ve kesim merkezi vatandaşlarla doldu taştı. Sabahın erken saatlerinde itibaren kurban pazarına gelmek isteyen vatandaşlar kilometrelerce araç kuyrukları oluşturdu. Alana ulaşan İstanbullular bu kez de kesim konteynerlerinde, kurbanlarının kesimi için sıra bekledi.

Sultangazi’de bulunan İstanbul’un en büyük kurban pazarı da kalabalıktan nasibini aldı.



SIRA BEKLEMEMEK İÇİN OTOPARKLARDA KESTİLER!

Daha önceden satın aldıkları kurbanlarını kesmek için alana araçlarıyla gelen vatandaşlar nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

İstanbullular saatlerce bu kuyrukta bekledikten sonra kurban satış ve kesim alanına ulaşabildiler.



Kurban satış ve kesim alanına ulaşanlar, bu kez de içerde yaşanan izdiham nedeniyle kurban kesim konteynerlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kurban kesmek için sıra numarası alanlar saatlerce sıra beklemek zorunda kaldı.

Beklemek istemeyenlerin kurbanlarını, satış çadırlarının yanlarında buldukları boş alanlarda kestiği görüldü.

Kesim yapıldıktan sonra açık alanlarda parçalanan kurbanlıklar poşetlere konduktan sonra vatandaşlar tarafından araçlarına taşındı.

HEM SAĞLIKLI DEĞİL HEM DE CEZASI VAR

Normalde her kurban kesiminden sonra temizlenmesi gereken kesim alanı temizlenmeyince, ortaya bu sağlıksız görüntüler çıktı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bayram namazının ardından İstanbullulara yaptığı duyurusunda bu konuya dikkat çekerek, “Bu yıl lütfen herkes kurallara uygun hareket etsin. Lütfen herkes, kurbanlarını kurban kesim alanlarında kestirmeye gayret etsin. Bu başka türlü alanlar suç işlemek anlamına geliyor. Bu anlamda işlem yapan zabıta ve diğer yetkililere hiç kimsenin laf edecek bir durumu yok. Gönül istiyor ki hiçbir sıkıntılı görüntü olmasın bayramda. Ama bundan sonraki kurban bayramlarında bu süreci konuşacak ve İstanbul'da kötü görüntülerin olmadığı, gerçekten sıhhi kurallara uygun kurban kesimi ile ilgili bir çalışma yapacağız. Umut ediyorum bunu da başaracağız” demişti.



UYGUN OLMAYAN YERLERDE KURBAN KESİME 287 TL CEZA

Kurban satışı ve kesiminin, belediyece belirlenen yerlerde yapılması gerekiyor. Aksi halde; 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20. maddesi gereğince park, bahçe, cadde, sokak ile bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 287 lira idari para cezası uygulanıyor.

BURASI BEYOĞLU… SOKAK ORTASINDA KURBAN KESTİLER

Beyoğlu’nda bazı vatandaşlar belediyenin belirlediği kurban kesim yerine gitmek yerine kurbanlıklarını sokak ortasında, bazıları da iş yerlerinin önünde kurbanını kestirdi. Piyalepaşa Bulvarı’nda, Beyoğlu’nun bir başka mahallesinde sokak ve iş yerleri önünde sağlıksız koşullarda kurban kesimleri oldu.