İşte çalışmıyor denilen THK uçağı!

İzmir’de 3 gün süren orman yangınında 500 hektarlık alan kül oldu. Yangına ise Türk Hava Kurumu uçakları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin ‘onay’ vermemesi üzerine müdahelede bulunamadı.

THK’nın uçaklarının bozuk olduğunu söyleyen ve THK yönetimini suçlayan Bakan Pakdemirli “El atından 20 uçakları olduğunu söylüyorlar. Hani nerede? Apronda 6 uçak gözüküyor. 3’ünün motoru yok. Vizontele’de bir sahne var ya ‘baba motor yok’ diyor. Aynen öyle… THK siyasetin oyuncağı haline dönmüş durumdadır. Anamuhalefet partisi ile birlikte hareket ediyor.” dedi.

Bakan’ın bu açıklamalarının ardından gözler THK’nın yangın söndürme uçaklarına çevirildi.

THK’NIN 6 UÇAĞINDAN 5’İ ETİMESGUT’TA BİRİSİ İZMİR’DE

THK’nın ‘uçabilir’ durumdaki 6 yangın söndürme uçağından 5’inin Ankara Etimesgut Havalimanı’nda birisinin ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda konuşlu olduğu öğrenildi. Bakan’ın açıklamalarının ardından da THK uçakları kurum yetkilileri tarafından tek tek incelendi. Sözcü son incelemelerde çekilen görüntülere ulaştı. Görüntüde THK’ya ait yangın söndürme uçağı çalışır vaziyette görülüyor.