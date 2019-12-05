İşte Marmara Denizi’nde koparılan kablolar!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener yaptığı açıklama sismik hareketliliği ölçmek için Marmara Denizi’ne yerleştirdikleri fiber optik kablolara trol yöntemiyle balık avcılığı yapanların kopardığını açıkladı Özener, “Toplam 70 kilometre fiber optik kablomuz Marmara Denizi’ndeydi. Maalesef bunlar bütün deniz haritalarında işaretli olmalarına rağmen trolle avlanan avcılar kabloları parçaladılar. Şu anda geldiğimiz noktada o kabloların hepsini topladık. Tekrar onarılıyor. Hem cihazlar hem kabloları ilkini bu ay içinde tekrar yerine atmayı planlıyoruz” dedi.

“SADECE TROLCÜLER YAPTI DİYEMEYİZ”

Suçlamaların hedefindeki balıkçılar ise kabul etmiyor. Kabloların trol avcıları dışında başka nedenlerle de zarar görebileceğini söyleyen vurgulayan Sarıyer Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Üyesi Sefer Şahin, “Bunu trolcüler yaptı diyorlar ama trol Marmara’da yasak. Dolayısıyla bunu yaptıysa şebeke diye tabir ettiğimiz troller var. Onlar yapmış olabilir. Gemiler çapa atıyorlar, o takılmış olabilir. Gırgır tekneleri de trol ile aynı mesafede çalışırlar. Onlar da sebebiyet verebilir. Burada şimdi sadece trolcüler yaptı diye bir şey diyemeyiz. Marmara’da trol yasaktır” ifadelerini kullandı.



EN FAZLA 100 METRE DERİNLİĞE KADAR ZARAR VEREBİLİR”

Şahin, en fazla 100 metre derinlikteki kablolara teknelerin zarar verebileceğini vurgulayarak, kabloların nasıl zarar görebileceğini ise şu sözlerle anlattı: “Trol teknelerinde kapı denen bir olay vardır. Onlar denizin dibine iner, arkasında halatı vardır. O kapı uçurtmaya benzer, denizin dibinde açar, arkasından halatı açar, dipte sürterek gelir. Bu şekilde avcılık yapar. Gırgır teknesi de olduğu yerde çevirir, alttan zemini hafif tarayarak avını toplar. Belirli bir metreye kadarsa zarar veremez. Derinlere veremez. En fazla 100 metreye kadarsa zarar verebilir.”

“DENİZ HARİTALARI GÜNCEL OLMAYABİLİR”

Marmara Denizi’ndeki balıkçıların sahip olduğu deniz haritalarında, kabloların bulunduğu yerlerin bilgisinin güncel olup olmadığı ile ilgili ise Şahin, “Bize hakiki trolcülere Marmara yasak. Biz Karadeniz’de avcılık yaparız. Bizim elimizdeki GPS cihazlarında bu şekilde bir şey yok. Bildirim yok. Mesela Karadeniz’e döşenen doğalgaz hatlarının koordinatlarını bilerek biz çalışma yapıyoruz. Marmara’daki balıkçıkların teknelerindeki haritalar devamlı güncelleniyor mu bilmiyorum ama bizim elimizde yok. Şimdi artık GPS kullanılıyor. Eskiden büyük kağıt haritalar vardı, onlarda oluyordu ama arttık onlar kullanılmadığı için GPS’lerdeki haritalar güncelleniyor mu onu bilemiyorum” dedi. (DHA)