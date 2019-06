İYİ Partili meclis üyesini kaçırmaya çalıştılar

İYİ Parti'nin kurucusu Metin Bozkurt'un geçtiğimiz günlerde İstanbul'da saldırıya uğramasının ardından bir saldırı haberi de Bursa'dan geldi. İYİ Parti'nin Nilüfer Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Temirtaş evine yaklaştığı sırada kimliği belirsiz kişiler aracına arkadan çarptı. Karşı araçta bulunan 4 kişi, “Nasıl ani fren yaparsın” diyerek Temirtaş’a saldırdı. Gözünden ve kafasından yaralanan Temirtaş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Saldırıya ilk tepki ise CHP’li başkanlardan geldi.

CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, Temirtaş'ın kaçırılmaya çalışıldığını belirterek, “İYİ Parti Nilüfer Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Temirtaş darp edildi, kaçırılmaya çalışıldı. Bu saldırıların azmettiricileri ve uygulayıcılarına karşı derhal gereken önlemler alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

31 Mart yerel seçimleri öncesi ve sonrasında çeşitli illerde benzer olayların yaşandığını hatırlatan Akkuş, kişi haklarını ve özgür demokratik yaşamı hedef alan saldırının bu kez Bursa’da yaşandığının altını çizdi.

“KARANLIK ELLER BU KEZ BURSA'DA ORTAYA ÇIKTI”

Akkuş’un açıklaması şöyle:”Karanlık eller bu kez Bursa’da ortaya çıktı. İYİ Parti Belediye Meclis Grup Sözcüsü, Nilüfer ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Temirtaş kimlikleri hiç de meçhul olmayan şahıslar tarafından önce darp edildi, ardından kaçırılmaya çalışıldı. Sürekli tekrarlanagelen bu ve benzeri olayların vahameti çok açık. Azmettiricilerin ve olayın sorumlularının bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini, Türkiye’deki siyasal hayatı, çok sesliliği, demokrasiyi hedef alan bu benzeri olayların önüne geçilmesi için gereken önlemlerin alınmasını talep ediyoruz. Bu vesileyle Mehmet Temirtaş ve ittifak ortağımız İyi Parti teşkilatlarına geçmiş olsun dileklerimizi de iletiyoruz.”

“FAİİLER ORTAYA ÇIKARILMALI”

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yaşanan olayı kınayarak, olayın bir an önce aydınlatılarak faillerinin adalet önüne çıkartılması gerektiğini belirtti. Erdem, “Meclis Üyemiz Mehmet Temirtaş'ın olay sırasında uzlaşmacı bir tutum sergilemesine rağmen saldırganların acımasızca davranması insani açıdan kabul edilemez bir durumdur. Hukuk devleti olan ülkemizde can ve mal güvenliğine kastetmek cezasız kalmamalıdır. Soruşturma başlatılan olayın bir an önce aydınlatılarak, faillerin bulunup adli makamlara en kısa sürede teslim edilmesi en büyük arzumuzdur. Talihsiz olayı büyük üzüntüyle karşılıyor, Meclis Üyemiz Mehmet Temirtaş'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

KAÇIRMAYA ÇALIŞMIŞLAR

İYİ Parti Bursa il yöneticilerinden Gökhan Dere’nin, saldırganların kullandığı aracın sahibinin bir genel başkan yardımcısı danışmanı olduğu iddiası da basına yansıdı.Konu ile ilgili konuşan Temirtaş, “Beni döverek kendi araçlarına sokmaya çalıştılar. Ben direnerek bağırdım. İnsanlar balkondan çıkmaya başladı. Bu esnada bana saldıranlar olay yerini terk ettiler. Polis teşkilatına çok teşekkür ediyorum. Bizimle çok ilgilendiler. Polis ekipleri saldırganları kısa sürede yakalayacak” dedi.

BU PAYLAŞIMLARINDAN SONRA DARP EDİLDİ İDDİASI

Meclis Üyesi Mehmet Temirtaş'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu bu paylaşımlardan sonra, hedef tahtasına konularak darp edildiği iddia ediliyor