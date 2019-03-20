İYİ Parti’nin il il, ilçe ilçe 2019 yerel seçim adayları: İşte 31 Mart yerel seçim adayları tam listesi…

İYİ Parti il ve ilçe belediye başkan adayları isim listesi belli oldu. 2019 seçimlerinde İYİ Parti adaylarının kimler olduğunu merak edenler tüm il ve ilçe adaylarının isimlerini haberimizde bulabilirler. CHP ve İYİ Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı adıyla bazı bölgelerde seçime birlikte girme kararı aldı. Partiler adaylarını bu ittifaka göre belirledi. İşte 2019 seçimlerinde İYİ Parti’nin il il, ilçe ilçe belediye başkanı adayları listesi…

İŞTE İYİ PARTİ’NİN İL İL, İLÇE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ