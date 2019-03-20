İYİ Parti’nin il il, ilçe ilçe 2019 yerel seçim adayları: İşte 31 Mart yerel seçim adayları tam listesi…

İYİ Parti il ve ilçe belediye başkan adayları isim listesi belli oldu. 2019 seçimlerinde İYİ Parti adaylarının kimler olduğunu merak edenler tüm il ve ilçe adaylarının isimlerini haberimizde bulabilirler. CHP ve İYİ Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı adıyla bazı bölgelerde seçime birlikte girme kararı aldı. Partiler adaylarını bu ittifaka göre belirledi. İşte 2019 seçimlerinde İYİ Parti’nin il il, ilçe ilçe belediye başkanı adayları listesi…
İŞTE İYİ PARTİ’NİN İL İL, İLÇE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ
|Hakan Atasever
|İyi Parti Adana Saimbeyli Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Can
|İyi Parti Adana Pozantı Belediye Başkan Adayı
|Abdülkadir Kırmızı
|İyi Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı
|Erdoğan Özer
|İyi Parti Adıyaman Kahta Belediye Başkan Adayı
|Alperen Doğan
|İyi Parti Afyonkarahisar Sinanpaşa Tınaztepe Belediye Başkan Adayı
|Asım Orhan
|İyi Parti Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkan Adayı
|Aykut Okumuş
|İyi Parti Afyonkarahisar Sultandağı Dereçine Belediye Başkan Adayı
|Beytullah Ceylan
|İyi Parti Afyonkarahisar Sinanpaşa Taşoluk Belediye Başkan Adayı
|Emrah Erdem
|İyi Parti Afyonkarahisar Çobanlar Kocaöz Belediye Başkan Adayı
|Emre Imış
|İyi Parti Afyonkarahisar Kocatepe Belediye Başkan Adayı
|Göksel Ercan
|İyi Parti Afyonkarahisar Şuhut Karaadilli Belediye Başkan Adayı
|Halil Obut
|İyi Parti Afyonkarahisar Çıkrık Belediye Başkan Adayı
|Hasan Hüseyin Ulusoy
|İyi Parti Afyonkarahisar Erkmen Belediye Başkan Adayı
|Hüseyin Sarıtaş
|İyi Parti Afyonkarahisar Çayırbağ Belediye Başkan Adayı
|Mahmut Koçak
|İyi Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı
|Murat Akın
|İyi Parti Afyonkarahisar Bolvadin Özburun Belediye Başkan Adayı
|Mümin Gündoğan
|İyi Parti Afyonkarahisar Sülümenli Belediye Başkan Adayı
|Osman Zavrak
|İyi Parti Afyonkarahisar Hocalar Belediye Başkan Adayı
|Ramazan Ercan
|İyi Parti Afyonkarahisar Susuz Belediye Başkan Adayı
|Saffet Acar
|İyi Parti Afyonkarahisar Dinar Belediye Başkan Adayı
|Sefa Değirmen
|İyi Parti Afyonkarahisar Çobanlar Belediye Başkan Adayı
|Süleyman Toker
|İyi Parti Afyonkarahisar Bolvadin Belediye Başkan Adayı
|Tahsin Yılmaz
|İyi Parti Afyonkarahisar Beyyazı Belediye Başkan Adayı
|Taner Söylemez
|İyi Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı
|Özhan Türemiş
|İyi Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı
|Sefer Özdemir
|İyi Parti Aksaray Güzelyurt Selime Belediye Başkan Adayı
|Selim Temel
|İyi Parti Aksaray Sultanhanı Belediye Başkan Adayı
|Tuncay Özkaraca
|İyi Parti Aksaray Bağlıkaya Belediye Başkan Adayı
|Tuncer Soyal
|İyi Parti Aksaray Helvadere Belediye Başkan Adayı
|Mahmut Ersu
|İyi Parti Amasya Suluova Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Kenan Kablan
|İyi Parti Amasya Merzifon Belediye Başkan Adayı
|Abdullah Sönmez
|İyi Parti Antalya Alanya Belediye Başkan Adayı
|Halil Kara
|İyi Parti Antalya Korkuteli Belediye Başkan Adayı
|Sultan Çetin
|İyi Parti Antalya Gündoğmuş Belediye Başkan Adayı
|Yusuf Mecek
|İyi Parti Antalya Serik Belediye Başkan Adayı
|Halil Aras
|İyi Parti Ardahan Göle Belediye Başkan Adayı
|Mete Özdemir
|İyi Parti Ardahan Belediye Başkan Adayı
|İsmail Ok
|İyi Parti Balıkesir Belediye Başkan Adayı
|Farıs Öner
|İyi Parti Batman Balpınar Belediye Başkan Adayı
|Hayrettin Turan
|İyi Parti Batman Gercüş Belediye Başkan Adayı
|Nevzat Yenidoğan
|İyi Parti Batman Beşiri Belediye Başkan Adayı
|Ramazan Toğuç
|İyi Parti Batman Hasankeyf Belediye Başkan Adayı
|Yunus Özyılmaz
|İyi Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı
|Bekir Torun
|İyi Parti Bilecik Osmaneli Belediye Başkan Adayı
|Halil Aydoğdu
|İyi Parti Bilecik Söğüt Belediye Başkan Adayı
|Necmiye Beğen
|İyi Parti Bilecik Pazaryeri Belediye Başkan Adayı
|Enver Erkaygusuz
|İyi Parti Bolu Seben Belediye Başkan Adayı
|Orhan Ünaldı
|İyi Parti Bolu Gerede Belediye Başkan Adayı
|Yasin Bektaş
|İyi Parti Bolu Karacasu Belediye Başkan Adayı
|Recep Ergan
|İyi Parti Burdur Altınyayla Belediye Başkan Adayı
|Ali Işık
|İyi Parti Bursa Keles Belediye Başkan Adayı
|Ünal Çetin
|İyi Parti Çanakkale Gökçeada Belediye Başkan Adayı
|Arif Soysal
|İyi Parti Çankırı Korgun Belediye Başkan Adayı
|Hakkı Yalçın
|İyi Parti Çankırı Ilgaz Belediye Başkan Adayı
|Kerim Karakoç
|İyi Parti Çankırı Bayramören Belediye Başkan Adayı
|Raif Oktay
|İyi Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı
|Abdulkadir Şahiner
|İyi Parti Çorum Sungurlu Belediye Başkan Adayı
|Bilgi Terlemezoğlu
|İyi Parti Çorum Dodurga Belediye Başkan Adayı
|Bülent Bora Baltacı
|İyi Parti Çorum Mecitözü Belediye Başkan Adayı
|Kemal Zincirli
|İyi Parti Çorum Kargı Belediye Başkan Adayı
|Muhsin Kocasaraç
|İyi Parti Çorum İskilip Belediye Başkan Adayı
|Orhan Torun
|İyi Parti Çorum Uğurludağ Belediye Başkan Adayı
|Özhan Uysaler
|İyi Parti Çorum Osmancık Belediye Başkan Adayı
|Serdar Coşkun
|İyi Parti Çorum Alaca Belediye Başkan Adayı
|Alaettin Tagay
|İyi Parti Denizli Çardak Belediye Başkan Adayı
|Ender Yılmaz
|İyi Parti Denizli Çameli Belediye Başkan Adayı
|Erdil Cengiz
|İyi Parti Denizli Çardak Belediye Başkan Adayı
|İsmet Şener
|İyi Parti Denizli Beyağaç Belediye Başkan Adayı
|Kadir Tatık
|İyi Parti Denizli Tavas Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Öztürk
|İyi Parti Denizli Çal Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Yağcı
|İyi Parti Denizli Baklan Belediye Başkan Adayı
|Ümit Bahtiyar
|İyi Parti Denizli Belediye Başkan Adayı
|Haydar Akın
|İyi Parti Düzce Akçakoca Belediye Başkan Adayı
|Mert Fatih Kesgin
|İyi Parti Düzce Kaynaşlı Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Öztürk
|İyi Parti Düzce Çilimli Belediye Başkan Adayı
|Ömer Küçük
|İyi Parti Düzce Belediye Başkan Adayı
|Güven Çamur
|İyi Parti Edirne Meriç Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Sünnetçi
|İyi Parti Edirne Enez Belediye Başkan Adayı
|Ali Şekerdağ
|İyi Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Ayık
|İyi Parti Elazığ Arıcak Erimli Belediye Başkan Adayı
|Musa Orhan
|İyi Parti Elazığ Maden Belediye Başkan Adayı
|Yılmaz Serttaş
|İyi Parti Elazığ Ağın Belediye Başkan Adayı
|Birol Bahadır
|İyi Parti Erzincan Çayırlı Belediye Başkan Adayı
|Güngör Kutlu
|İyi Parti Erzincan Refahiye Belediye Başkan Adayı
|Zakir Taştan
|İyi Parti Erzincan Tercan Çadırkaya Belediye Başkan Adayı
|Eray Akpınar
|İyi Parti Erzurum Narman Belediye Başkan Adayı
|Mahmut Uykusuz
|İyi Parti Erzurum Belediye Başkan Adayı
|Muhammed Çelik
|İyi Parti Erzurum Pazaryolu Belediye Başkan Adayı
|Şule Ülkü Özgül
|İyi Parti Erzurum Olur Belediye Başkan Adayı
|Bekir Öztekin
|İyi Parti Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkan Adayı
|Ejder Demir
|İyi Parti Gaziantep Belediye Başkan Adayı
|Orhan Yılmaz
|İyi Parti Gaziantep Nurdağı Belediye Başkan Adayı
|İbrahim Önal
|İyi Parti Giresun Espiye Belediye Başkan Adayı
|İsmail Tarı
|İyi Parti Giresun Doğankent Belediye Başkan Adayı
|Metin Turgut
|İyi Parti Giresun Yağlıdere Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Aksu
|İyi Parti Giresun Duroğlu Belediye Başkan Adayı
|Oktay Alp
|İyi Parti Giresun Şebinkarahisar Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Canlı
|İyi Parti Gümüşhane Belediye Başkan Adayı
|Aziz Sevik
|İyi Parti Hakkari Şemdinli Derecik Belediye Başkan Adayı
|Cengiz Büyüksu
|İyi Parti Hakkari Yüksekova Esendere Belediye Başkan Adayı
|Sıtar Erden
|İyi Parti Hakkari Şemdinli Belediye Başkan Adayı
|Turan Doğan
|İyi Parti Hakkari Çukurca Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Tuncay
|İyi Parti Hatay Altınözü Belediye Başkan Adayı
|Arif Demirkaya
|İyi Parti Isparta Sütçüler Belediye Başkan Adayı
|Durmuş Ali Işıldak
|İyi Parti Isparta Şarkikaraağaç Çarıksaraylar Belediye Başkan Adayı
|Gökmen Gökmenoğlu
|İyi Parti Isparta Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Özmen
|İyi Parti Isparta Gelendost Belediye Başkan Adayı
|Nurullah Cabaoğlu
|İyi Parti Isparta Senirkent Belediye Başkan Adayı
|Affan Keçeci
|İyi Parti İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı
|Emre Kınay
|İyi Parti İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Aslan
|İyi Parti İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Yılmaz
|İyi Parti İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Koca
|İyi Parti Karaman Başyayla Belediye Başkan Adayı
|Zühtü Bahadır Bayraç
|İyi Parti Karaman Belediye Başkan Adayı
|Nazım İrfan Tanrıkulu
|İyi Parti Kars Selim Belediye Başkan Adayı
|Settar Kaya
|İyi Parti Kars Belediye Başkan Adayı
|Talip Sönmez
|İyi Parti Kars Arpaçay Belediye Başkan Adayı
|Bayram Sarımeşe
|İyi Parti Kastamonu Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı
|Hüseyin Özmen
|İyi Parti Kastamonu Taşköprü Belediye Başkan Adayı
|Kamil Aydınlı
|İyi Parti Kastamonu Küre Belediye Başkan Adayı
|Levent Dikmen
|İyi Parti Kastamonu Belediye Başkan Adayı
|Mesut Mangaloğlu
|İyi Parti Kastamonu Ağlı Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Güvenç
|İyi Parti Kastamonu Tosya Belediye Başkan Adayı
|Abdullah Yılmaz
|İyi Parti Kayseri Yahyalı Belediye Başkan Adayı
|Ali Ağca
|İyi Parti Kayseri Develi Belediye Başkan Adayı
|Cuma Sağlam
|İyi Parti Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı
|Osman Haymana
|İyi Parti Kayseri Talas Belediye Başkan Adayı
|İsmail Dursun Kuzucu
|İyi Parti Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkan Adayı
|Mahir Yılmaz
|İyi Parti Kırıkkale Belediye Başkan Adayı
|Necati Alsancak
|İyi Parti Kırıkkale Keskin Belediye Başkan Adayı
|Serkan Kocaoğlu
|İyi Parti Kırıkkale Delice Belediye Başkan Adayı
|Vedat Alakuş
|İyi Parti Kırıkkale Hacılar Belediye Başkan Adayı
|Çiller Çetiner
|İyi Parti Kırklareli Babaeski Büyükmandıra Belediye Başkan Adayı
|Harun Kıyar
|İyi Parti Kırklareli Vize Belediye Başkan Adayı
|Hüseyin Çalık
|İyi Parti Kırklareli Pınarhisar Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Kapılı
|İyi Parti Kırklareli Pınarhisar Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Kalecik
|İyi Parti Kırklareli Lüleburgaz Belediye Başkan Adayı
|Naki Karakuş
|İyi Parti Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Belediye Başkan Adayı
|Nihat Evirgen
|İyi Parti Kırklareli İnece Belediye Başkan Adayı
|Ragıp Berk
|İyi Parti Kırklareli Babaeski Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Nalçacıoğlu
|İyi Parti Kilis Belediye Başkan Adayı
|Burcu Çetinkaya
|İyi Parti Kocaeli Gebze Belediye Başkan Adayı
|Ercüment Şahin
|İyi Parti Kocaeli Kandıra Belediye Başkan Adayı
|Nurcan Acaroğlu Göktaş
|İyi Parti Kocaeli Derince Belediye Başkan Adayı
|Rıza Güven Usta
|İyi Parti Kocaeli Başiskele Belediye Başkan Adayı
|Salih Recep Şirin
|İyi Parti Kocaeli Körfez Belediye Başkan Adayı
|Serdar Kaman
|İyi Parti Kocaeli Belediye Başkan Adayı
|Abdullah Koç
|İyi Parti Konya Doğanhisar Belediye Başkan Adayı
|Cumali Arıcan
|İyi Parti Konya Beyşehir Belediye Başkan Adayı
|Halim Yıldırım
|İyi Parti Konya Yunak Belediye Başkan Adayı
|Kemal Esenkaya
|İyi Parti Konya Bozkır Belediye Başkan Adayı
|Muammer Urhan
|İyi Parti Konya Seydişehir Belediye Başkan Adayı
|Murat Kara
|İyi Parti Konya Güneysınır Belediye Başkan Adayı
|Oğuz Şimşek
|İyi Parti Konya Belediye Başkan Adayı
|Rafet Gülşen
|İyi Parti Konya Çumra Belediye Başkan Adayı
|Yaşar Yaman
|İyi Parti Konya Ereğli Belediye Başkan Adayı
|Erdoğan Dirican
|İyi Parti Kütahya Gediz Belediye Başkan Adayı
|İbrahim Yılmaz
|İyi Parti Kütahya Pazarlar Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Asiltürk
|İyi Parti Kütahya Gediz Gökler Belediye Başkan Adayı
|Menderes Aydın
|İyi Parti Kütahya Altıntaş Belediye Başkan Adayı
|Metin Karakuyu
|İyi Parti Kütahya Simav Belediye Başkan Adayı
|Şerif Yılmaz
|İyi Parti Kütahya Domaniç Belediye Başkan Adayı
|Cem Parlak
|İyi Parti Malatya Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı
|Hasan Seyfettin Ateş
|İyi Parti Malatya Darende Belediye Başkan Adayı
|Murat Tanrıverdi
|İyi Parti Malatya Pütürge Belediye Başkan Adayı
|Rahmi Kurnaz
|İyi Parti Malatya Doğanşehir Belediye Başkan Adayı
|Orkun Şıktaşlı
|İyi Parti Manisa Belediye Başkan Adayı
|Hasip Erol
|İyi Parti Mardin Mazıdağı Belediye Başkan Adayı
|Rıdvan Özoğurlu
|İyi Parti Mardin Ömerli Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Sarı
|İyi Parti Mersin Gülnar Belediye Başkan Adayı
|Hasan Ahi
|İyi Parti Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı
|Mert Caner
|İyi Parti Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayı
|Bekir Tavas
|İyi Parti Muğla Ula Belediye Başkan Adayı
|Eşref Şen
|İyi Parti Muğla Seydikemer Belediye Başkan Adayı
|Nagehan Bulut
|İyi Parti Muğla Fethiye Belediye Başkan Adayı
|Caner Demir
|İyi Parti Nevşehir Kozaklı Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Özkan
|İyi Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Türke
|İyi Parti Nevşehir Uçhisar Belediye Başkan Adayı
|Sadullah Biçer
|İyi Parti Nevşehir Acıgöl Belediye Başkan Adayı
|Vahdi Arısoy
|İyi Parti Nevşehir Gülşehir Belediye Başkan Adayı
|Mümin İnan
|İyi Parti Niğde Belediye Başkan Adayı
|Adem Gediş
|İyi Parti Ordu Korgan Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Özcan
|İyi Parti Ordu Çamaş Belediye Başkan Adayı
|Berkay Torunoğlu
|İyi Parti Ordu Ünye Belediye Başkan Adayı
|Kemal Özer
|İyi Parti Ordu Kabataş Belediye Başkan Adayı
|Davut Çuhadar
|İyi Parti Osmaniye Belediye Başkan Adayı
|Eyüp Sağlam
|İyi Parti Rize Kalkandere Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Akif Alperen
|İyi Parti Rize Muradiye Belediye Başkan Adayı
|Meliha Çomoğlu
|İyi Parti Rize Çayeli Belediye Başkan Adayı
|Pambuli Tüfenk
|İyi Parti Rize İkizdere Belediye Başkan Adayı
|Pınar Ömeroğlu
|İyi Parti Rize Kalkandere Belediye Başkan Adayı
|Salarha Gönül Er
|İyi Parti Rize Belediye Başkan Adayı
|Sefer Özer
|İyi Parti Rize Güneysu Belediye Başkan Adayı
|Tayfun Tan
|İyi Parti Rize Pazar Belediye Başkan Adayı
|Yakup Özkan
|İyi Parti Rize Belediye Başkan Adayı
|Cihan Kolip
|İyi Parti Sakarya Belediye Başkan Adayı
|Atıf Yiğit
|İyi Parti Samsun Canik Belediye Başkan Adayı
|Rızvan Aksoy
|İyi Parti Samsun Bafra Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Özgür
|İyi Parti Siirt Belediye Başkan Adayı
|İsmail Bilen
|İyi Parti Siirt Pervari Belediye Başkan Adayı
|Lokman Dilek
|İyi Parti Siirt Kurtalan Belediye Başkan Adayı
|Metin Söyüncü
|İyi Parti Siirt Baykan Belediye Başkan Adayı
|Yusuf İncecik
|İyi Parti Siirt Şirvan Belediye Başkan Adayı
|Cemal Yıldız
|İyi Parti Sinop Gerze Belediye Başkan Adayı
|Hamit Aslanalp
|İyi Parti Şanlıurfa Ceylanpınar Belediye Başkan Adayı
|Mahmut Yaman
|İyi Parti Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Kaya
|İyi Parti Şanlıurfa Bozova Belediye Başkan Adayı
|Murat Demirkan
|İyi Parti Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkan Adayı
|Ömer Ay
|İyi Parti Şanlıurfa Akçakale Belediye Başkan Adayı
|Yunus Çoban
|İyi Parti Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkan Adayı
|Ali Özen
|İyi Parti Tekirdağ Saray Belediye Başkan Adayı
|Erkan Düzenli
|İyi Parti Tekirdağ Çorlu Belediye Başkan Adayı
|Zülküf İşler
|İyi Parti Tekirdağ Muratlı Belediye Başkan Adayı
|Hüsamettin Mert Fırtına
|İyi Parti Tokat Pazar Belediye Başkan Adayı
|Hüseyin Yarıcı
|İyi Parti Tokat Belediye Başkan Adayı
|İlhan Arslan
|İyi Parti Tokat Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Sıldıroğlu
|İyi Parti Tokat Almus Belediye Başkan Adayı
|Serkan Karataş
|İyi Parti Tokat Artova Belediye Başkan Adayı
|Uğur Güney
|İyi Parti Tokat Başçiftlik Belediye Başkan Adayı
|Zekeriya Çankaya
|İyi Parti Tokat Turhal Şenyurt Belediye Başkan Adayı
|Atakan Aksoy
|İyi Parti Trabzon Belediye Başkan Adayı
|Hanife Bilici
|İyi Parti Trabzon Çaykara Belediye Başkan Adayı
|Hanife Birinci
|İyi Parti Trabzon Çaykara Belediye Başkan Adayı
|Aydın Egeli
|İyi Parti Tunceli Mazgirt Belediye Başkan Adayı
|Muhammet Gür
|İyi Parti Uşak Belediye Başkan Adayı
|Ramazan Soydemir
|İyi Parti Uşak Sivaslı Belediye Başkan Adayı
|Abdullah Akbaş
|İyi Parti Van İpekyolu Belediye Başkan Adayı
|Cevdet Görünüş
|İyi Parti Van Bahçesaray Belediye Başkan Adayı
|Çetin Melat
|İyi Parti Van Gürpınar Belediye Başkan Adayı
|Ejder Koç
|İyi Parti Van Tuşba Belediye Başkan Adayı
|Harun Bayrak
|İyi Parti Van Çaldıran Belediye Başkan Adayı
|Metin Çelik
|İyi Parti Van Muradiye Belediye Başkan Adayı
|Nedim Polat
|İyi Parti Van Edremit Belediye Başkan Adayı
|Selahattin Nergis
|İyi Parti Van Gevaş Belediye Başkan Adayı
|Serkan Saygın
|İyi Parti Van Belediye Başkan Adayı
|Şermin Bozkurt
|İyi Parti Van Başkale Belediye Başkan Adayı
|Eyüp Kucur
|İyi Parti Yalova Çınarcık Esenköy Belediye Başkan Adayı
|Gökhan Karabıyık
|İyi Parti Yalova Kadıköy Belediye Başkan Adayı
|İbrahim Taş
|İyi Parti Yalova Altınova Subaşı Belediye Başkan Adayı
|Muratcan Çetin
|İyi Parti Yalova Çınarcık Teşvikiye Belediye Başkan Adayı
|Sibel Gençtürk
|İyi Parti Yalova Altınova Tavşanlı Belediye Başkan Adayı
|Burak Akıl
|İyi Parti Yozgat Kadışehri Belediye Başkan Adayı
|Duran Özkan
|İyi Parti Yozgat Çekerek Belediye Başkan Adayı
|Emre Topal
|İyi Parti Yozgat Kadışehri Halıköy Belediye Başkan Adayı
|Fırat Yıldız
|İyi Parti Yozgat Saraykent Dedefakılı Belediye Başkan Adayı
|Furkan Uçan
|İyi Parti Yozgat Sorgun Araplı Belediye Başkan Adayı
|Kadir Önder
|İyi Parti Yozgat Boğazlıyan Yenipazar Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Can Kılınç
|İyi Parti Yozgat Çayıralan Konuklar Belediye Başkan Adayı
|Melike Taşdelen
|İyi Parti Yozgat Sorgun Yeniyer Belediye Başkan Adayı
|Mücahit Arslan
|İyi Parti Yozgat Boğazlıyan Yamaçlı Belediye Başkan Adayı
|Nazım Altun
|İyi Parti Yozgat Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı
|Osman Çiftçiel
|İyi Parti Yozgat Saraykent Belediye Başkan Adayı
|Ozan Kaan Işık
|İyi Parti Yozgat Saraykent Belediye Başkan Adayı
|Ömürcan Coci
|İyi Parti Yozgat Çekerek Özükavak Belediye Başkan Adayı
|Selen Gül
|İyi Parti Yozgat Aydıncık Baydiğin Belediye Başkan Adayı
|Soner Yalçın
|İyi Parti Yozgat Yenifakılı Belediye Başkan Adayı
|Ali Kaya
|İyi Parti Zonguldak Ereğli Belediye Başkan Adayı
|Engin Zaman
|İyi Parti Zonguldak Elvanpazarcık Belediye Başkan Adayı
|Nusret Yakıcı
|İyi Parti Zonguldak Çaycuma Belediye Başkan Adayı
|Ruşen Çimen
|İyi Parti Zonguldak Kilimli Çatalağzı Belediye Başkan Adayı
|Şaban Kır
|İyi Parti Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni Belediye Başkan Adayı
|Yılmaz Hızarcı
|İyi Parti Zonguldak Kilimli Gelik Belediye Başkan Adayı
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