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İzmir seçim sonuçları belli oldu mu? İzmir’de kim önde? İşte İzmir oy oranları!

İzmir seçim sonuçları, oy oranları ve kimin önde olduğu sadece şehirde yaşayanlar tarafından değil yurdun dört bir yanında merak konusu oldu. Türkiye'nin en büyük üçüncü kenti olan İzmir'de seçim yarışı CHP adayı Tunç Soyer ve AKP adayı Nihat Zeybekçi arasında gerçekleşiyordu. Peki, İzmir seçim sonucu belli oldu mu? İşte İzmir oy oranları...

18:28 -
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İzmir seçim sonuçları belli oldu mu? İzmir’de kim önde? İşte İzmir oy oranları!

31 Mart seçimleri sonucu heyecanla takip edilirken yine en çok merak edilen şehirlerin başında İzmir seçim sonucu oldu. Resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklanması ile İzmir oy oranları da belli oldu. Bazı illerde 31 Mart seçim sonuçları sürprizlere yol açarken, bazı illerde ise seçim oy oranları beklendiği gibi oldu. Seçim sonuçlarında kim önde merak edenler İzmir oy oranları…

İzmir İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Tunç Soyer CHP CHP 230.053 % 57,96
Nihat Zeybekci AK Parti AK Parti 148.973 % 37,53
Diğer Diğer 11.212 % 2,82
Saadet Partisi Saadet Partisi 2.821 % 0,71
DSP DSP 1.246 % 0,31
DP DP 731 % 0,18
Vatan Partisi Vatan Partisi 720 % 0,18
TKP TKP 616 % 0,16
BTP BTP 400 % 0,10
İBRAHİM DEMİR İBRAHİM DEMİR 64 % 0,02
DENİZ TÜTMEZ DENİZ TÜTMEZ 38 % 0,01
ALİ İHSAN ERDENİLGEN ALİ İHSAN ERDENİLGEN 18 % 0,00
YALÇIN YANIK YALÇIN YANIK 15 % 0,00

İzmir İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 4.041%43,04
CHP CHP 3.540%37,71
MHP MHP 407%4,34
İyi Parti İyi Parti 353%3,76
DSP DSP 284%3,03
Saadet Partisi Saadet Partisi 135%1,44
HDP HDP 33%0,35
DP DP 26%0,28
BTP BTP 20%0,21
Vatan Partisi Vatan Partisi 18%0,19
BBP BBP 10%0,11
TKP TKP 8%0,09

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Nihat Zeybekci

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Mustafa Tunç Soyer

DSP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Selçuk Karakülçe

SP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Şerafettin Kılıç

BTP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Mehmet Dinç
( AK Parti ) Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Adayları Listesi

İZMİR 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

İzmir'de 30 Mart 2014 yerel seçim sonuçlarında AK Parti %35,9 oy oranına, CHP %49,3 oy oranına, MHP %8 oy oranına sahip oldu.

30 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 45,54’ünü alarak birinci parti oldu.

Seçime 26 siyasi partinin katıldığını hatırlatan Güven, 30 büyükşehir, 51 il belediye, 961 ilçe, 390 belde belediye başkanlığı, 20 bin 500 belediye meclis üyeliği, bin 251 il genel meclisi üyeliği 49 bin 707 muhtarlık ve ihtiyar heyeti meclisi üyeliği için seçim yapıldığını açıkladı.

Büyükşehirlerde 40 milyon 727 bin 194 seçmenden 36 milyon 440 bin 968’inin oy kullandığını belirten Güven, katılım oranının yüzde 89,48 olduğunu bildirdi. Güven, 2009 yılındaki yerel seçime katılımın yüzde 83 oranında olduğunu hatırlattı.

Güven, belediye başkanlığı seçimi için oy kullanan seçmen oranının yüzde 89,2, il ve belde belediye meclisi seçimlerine katılım oranının yüzde 89,15 olduğunu bildirdi.

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Son güncelleme: android-time 18:58 31.03.2019
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