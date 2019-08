İzmir’den ardı ardına kötü haberler geldi

URLA'DA ORMAN YANGINI

İzmir'in Urla ilçesinde bulunan Demircili Köyü civarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangının kontrol altına alınması için ekipler hemen harekete geçti.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal, saatte 70 kilometre hızla esen rüzgarın, orman yangınlarının kontrol altına alınmasını zorlaştırdığını söyledi.

BOŞ EV YANDI, BAZI EVLER TAHLİYE EDİLİYOR

Yangın, yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, Çamlıtepe Sitesi'ndeki boş olduğu öğrenilen eve sıçradı. Alevlere, itfaiye ekipleri ve bölge sakinleri müdahale etti. Yerleşim yerlerindeki alevler, kontrol altına alınırken, evde hasar meydana geldi. Devam eden orman yangına ise 3 helikopter ve 14 arazöz ile müdahale ediliyor.

Bölgeye giden ve yangınla ilgili açıklama yapan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, bazı yerleşim yerlerinin boşaltıldığını belirterek, şunları söyledi:

“Yangın ilk çıktığı andan itibaren biz olay yerindeydik. Urla itfaiyemiz, Orman Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediyelerden de hızlı bir şekilde itfaiye müdahale etti ve şu anda destek gelmeye devam ediyor. Ancak rüzgarın çok şiddetli olması ve çok sık ormanlık alanda yangının başlaması sebebiyle maalesef hızlı yayılıyor. Müdahale etmeye çalışıyoruz. Söndürme çalışmaları devam ediyor ancak ne yazık ki yangın ilerlemeye devam ediyor. Çok büyük miktarda ormanlık alanımız yangında zarar gördü. Özellikle Demircili köyümüz yangına çok yakın. Orada köyün içinde bir evimizde ufak hasar var, neyse ki kullanılmayan bir evdi. Onun dışında can kaybı olmaması çok önemli. Yangın hala devam ediyor, bizler de söndürme çalışmalarını dört bir taraftan helikopterlerle sürdürüyoruz. Bazı bölgelerde yerleşim yerleri boşaltılıyor. Vatandaşlarımızın can güvenliği açısından önlem alıyoruz. Şu anda ne kadarlık alanın tahrip olduğu bilinmiyor ancak Urla'nın en güzel ormanlık alanının olduğu bölge yanıyor. Belli bölgelerde denize kadar gelmiş durumda. Can kaybının olmaması sevindirici.”

İLGİLİ HABER Muğla'da orman yangını

'HAYVANLARIMIZ TELEF OLDU'

İzmir'in Urla ilçesine bağlı Demircili Mahallesi sakinlerinden Cumhur Kiraz, orman yangınında 2 evin hasar gördüğünü söyledi. Kiraz, “Yangın, saat 15.00 gibi başladı. Herkes çığlık attı, çok korktuk. İtfaiyeciler geldi. Biz kendimizce müdahale ettik; ama 2 ev yandı. Hayvanlarımız telef oldu” dedi.

GÜMÜLDÜR'DE ORMAN YANGINI

Menderes'in Gümüldür Mahallesi'nin Yarentepe mevkisindeki ormanlık alanda, saat 17.45 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanı görenler durumu, orman ekiplerine bildirdi. İl Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına, havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

KARABAĞLAR’DA YAŞANANLAR

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. 2 helikopter ile havadan, 4 arazöz ile karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında, Limontepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında bölgeden yükselen dumanı gören çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 4 arazöz ile çok sayıda orman ekibi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi

BAKAN OLAY YERİNDE

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabağlar Limontepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında çıkan yangını helikopterle havadan inceledi, söndürme çalışmalarını denetledi.

Bakan Pakdemirli, dün İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan ve soğutma çalışmaları süren yangını da havadan inceledi.

Pakdemirli ormanlık alanda çıkan yangını helikopterle denetledikten sonra yangın gözetleme kulesine geçti. Bakan Pakdemirli, burada yaptığı açıklamada, yangının yerleşim yerlerine uzak olduğunu, ancak saatte 70 kilometre hızla esen rüzgarın yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdığını, yangının etrafının çevrelendiğini söyledi.

Bakan Pakdemirli, Muğla'nın Milas ilçesinde Akgedik Barajı yakınında yer alan çam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda çıkan yangının kanyonun içinde kaldığını, etrafının çevrildiğini söyledi. Pakdemirli, “Muğla yangını İzmir'dekine kıyasla kontrol altında. Ekipler İzmir yangınına odaklandı. Orman Genel Müdürümüz de geliyor birlikte koordinasyon merkezine geçiyoruz” dedi.

Bakan Pakdemirli, orman yangınlarının çıkmaması için vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BAĞLAR YANDI

Yangın, saatte 90 kilometre hızla esen rüzgarın etkisiyle Efemçukuru altın madeninin olduğu alana sıçradı. Kavacık'ta şaraplık üzümlerin yetiştiği bağlar da küle döndü. Bağlarının büyük bölümü yanan köylü, alevlere kovayla su taşıyarak söndürme çalışmalarına katıldı. Arazilerinin durumuna bakmaya gelen köylüler, ekiplerin uyarısıyla bölgeden uzaklaştırıldı.

Domuzların bağlara zarar vermemesi için döşenen ses çıkartan patlayıcılar da yangın sırasında patladı.

MUHTARLAR SON DURUMU ANLATTI

Kavacık Mahalle Muhtarı Mustafa Öztürk, “Yangın çok büyük. Ancak mahalleye yaklaşmadı. Orman ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Burası çam ağaçlarının yoğun olduğu bir bölge. Ayrıca bölgedeki maden işletmesi çalışanları da yangına müdahale ediyor” dedi.

Tırazlı Mahale Muhtarı Ali Bahri Özdemir ise “Yangın geniş bir alanda. Bütün ekipler çalışıyor. Ancak kolay kolay kontrol edilecek gibi gözükmüyor” dedi.

DHA