Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

Kaza saat 18.30 sıralarında Alaşehir’de meydana geldi. Alaşehir’den Kiraz ilçesine yolcu taşıyan Mustafa Oral yönetimindeki 45 ZB 219 plakalı minübüs, karşı yönden gelen İsmail Yılmazer yönetimimdeki 35 DOU 17 plakalı otomobille kafa karfaya çarpıştı.

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İddiaya göre otomobil sürücüsünün şerit ihlali yapması sonucu meydana geldiği belirtilen kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar Adem Aydın, Fadime Eroğlu, Oğuzhan Eroğlu, Akif Ceylan, Hüseyin Dikbacak ve İbrahim Yılmazer, 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. DHA