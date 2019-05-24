Sandık kurullarında 23 Haziran skandalı! CHP ortaya çıkardı

YSK'nın İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine gerekçe gösterdiği kamu görevlisi olmayanların sandık kurullarında görevlendirilmesi, 23 Haziran seçimleri için oluşturulan listelerde de ortaya çıktı.

Beykoz'da devlet memuru olmayan 4 kişinin sandık kurullarına görevli olarak atandığını tespit eden CHP, Beykoz İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Hiçbir hukuki dayanağı olmayan kararla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesi sonrasında iptale gerekçe gösterilen durumun yeniden ortaya çıkmasına CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da tepki gösterdi.

CHP'li Kaftancıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sandık kurullarını oluşturanlar onlar. Sandık kurullarındakiler memur değil diye seçimi iptal eden onlar. Şimdi 23 Haziran için oluşturulan sandık kurullarına yine memur olmayanları atayanlar yine onlar. Bu seçimden sonra bir kez daha mızıkçılık yaptırmayacağız ama bunu bilsinler. Hem sandık kurullarını kendileri belirleyip hem de kendi belirledikleri sandık kurullarında memur olmayanlar var diyerek seçim iptal edenler şu an kendi yaptıklarına, söylediklerine bile inanmıyorlar.

Beykoz'da devlet memuru olmayanları sandık kurullarına üye yazdıklarını tespit ettik. Bugün sandık kurullarıyla ilgili itirazlar için son gün. İstanbul'un tüm ilçelerinde incelemelerimizi, araştırmalarımızı yapıyoruz. Beykoz'da tespit ettiğimiz durumla ilgili hemen ilçe seçim kuruluna itirazda bulunduk. 23 Haziran'dan sonra mızıkçılık yapmalarına müsaade etmeyeceğiz.

Sandık sonuçlarında istediğini alamayan, siyaset sahnesinde aradığını bulamayanlar milletin iradesi dışında başka yollardan medet ummaktan vazgeçsinler. Gerekçelendiremedikleri bir kararla halkın iradesini gasp edenler, 23 Haziran'da halkın gerekçeli kararını gördüklerinde hiç şaşırmasınlar. 23 Haziran'da hak kazanacak, halk kazanacak, hakikat kazanacak ve her şey çok güzel olacak.”