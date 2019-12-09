Kahramanmaraş’ta 38 kişi yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü’nün sabah erken saatlerde aranan şüphelilere yönelik başlattığı operasyon saat 23.00 sıralarında sona erdi.

İLGİLİ HABER Kadıköy'de gözaltına alınan kadınlar serbest bırakıldı

Operasyon süresince belirlenen baskın yapan ekipler 110 kişinin GBT sorgusunu yaptı. İl genelinde gerçekleştirilen operasyon sonunda hırsızlık suçundan 10, yaralama suçundan 8, fuhuş yaptırma ve kumar oynatma suçundan 3, cinsel saldırı suçundan 2, silahlı tehdit suçundan 2, cezaevi firarisi 2 ve diğer suçlardan 11 olmak üzere toplamda hakkında arama kararı bulunan 38 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İLGİLİ HABER Çocukları taciz eden Pakistanlı gözaltına alındı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 38 kişiden 16’sı tutuklanarak cezaevine konuldu. DHA