Kalkınmanın yolu hukuktan geçer

İki derneğin ortaklaşa ele aldığı “Türkiye'nin İkilemi; Orta Gelir ve Orta Demokrasi Tuzağı” politika raporunun da sunulduğu toplantıda konuşan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve rekabetçiliği için üç önemli tuzaktan, yani orta gelir, orta demokrasi ve orta eğitim tuzaklarından kurtulması gerekiyor” dedi. Türkiye'nin tam ve eksiksiz bir demokrasiyi hak ettiğinin altını çizen Turan, şöyle devam etti:

GELİRİMİZ DÜŞÜYOR

“1996 yılında 3.30 olan demokrasi endeksimiz 2009 yılında 5.76'ya kadar yükselmişti. Kişi başı milli gelirimiz de 3 bin dolardan 10 bin 800 dolar seviyelerine geldi. Hatta 12.300 dolara kadar yükseldi. Böylece orta gelir tuzağını aşma noktasına ulaşmıştık. Son 5 yılda ise gözle görülür bir gerileme var. Demokrasi Endeksi'nde 2018 yılında 167 ülke arasında 10 basamak gerileyen ülkemiz 110'uncu sırada yer aldı. Demokrasi puanımız ise 4.88'den 4.37'ye geriledi. Bu sıralamayı hak etmiyoruz. Bir ülkenin kurumları, gücünü demokrasiden alır. Güçlü bir ekonominin temelinde güçlü kurumlar vardır. Hukuk devleti başta olmak üzere kurumlarımızı ve demokrasimizi güçlendirecek her türlü adım ekonomimizi de güçlendirecektir.”

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Masası Şefi Bernard Brunet de, AB'nin genişlemesi sürecinde aday ülkelerden üç konuda gelişim beklediklerini belirterek, ilkinin hukukun üstünlüğü, temel haklar ve özgürlükler, ikincisinin ekonomik gelişme, üçüncüsünin ise kamu yönetiminin kalitesi olduğunu söyledi. Brunet, “Devletler, düzenleyici kurumlarını ne kadar hukukun üstünlüğü kuralına göre şeffaf ve vatandaşlarını kapsayacak şekilde yaparsa ilerleme o kadar hızlı olacaktır” dedi.