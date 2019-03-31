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Karamollaoğlu: Alacağınız birkaç fazla oy yerin dibine batsın

Malatya’nın Pütürge ilçesinde yaşanan kavgada öldürülen baba oğlun Saadet Partisi görevlileri olduğu ortaya çıktı. SP Lideri Temel Karamollaoğlu, 2 partilinin öldürülmesine sert tepki gösterdi: “Alacağınız birkaç fazla oy yerin dibine batsın.”

Veli TOPRAK
12:46 -
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Karamollaoğlu: Alacağınız birkaç fazla oy yerin dibine batsın

BABA-OĞUL ÖLDÜ: Pütürge ilçesinde oy verme işlemi sırasında iddiaya göre ‘açık oy kullandırma' tartışması yaşandı. Silahların kullandığı tartışma sonrasında SP'nin sandık görevlisi olan baba oğul Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş hayatını kaybetti.

MÜŞAHİTLERİMİZ KATLEDİLDİ: Karamollaoğlu, twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: “Malatya Pütürge'de AK Parti adayının yeğeninin saldırısı sonucu biri sandık görevlisi diğeri müşahit iki partilimiz vefat etmiştir. Yaşanan olay basit bir husumet değil, sandık başında açık oy kullandırılmak istenmiş ve bu duruma itiraz eden müşahitlerimiz katledilmiştir. Alacağınız birkaç fazla oy yerin dibine batsın.”


 

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Son güncelleme: android-time 13:35 31.03.2019
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