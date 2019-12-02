Karamollaoğlu: Devlet içinde hâlâ FETÖ’cüler var

Temel Karamollaoğlu, Halk TV’de katıldığı “Siyaset Kültürü” programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu, kamu kurumlarındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) varlığına ilişkin yaptığı açıklamada, “Ben şuna inanıyorum ki devletin içinde hâlâ bu örgüte mensup ama deşifre olmamış insanlar var” diye konuştu.

“İNANIYORUM Kİ DEVLETİN İÇERİSİNDE FETÖ’CÜLER VAR”

“Devletin içerisinde halen deşifre olmamış FETÖ mensupları olduğuna inandığını belirten Karamollaoğlu, “Ben şuna inanıyorum ki devletin içinde hala bu örgüte mensup ama deşifre olmamış insanlar var. Devletin içerisinde halen FETÖ’cüler olduğu yönünde bir kanaata iktidar da sahip ki sayın Cumhurbaşkanı da sahip ki hâlâ bunu böyle devam ettirmeyi tedbir olarak gerekli görüyor. Çünkü mahkemeye gitse hemen ispat edemeyeceğini biliyor. O halde en azından ben bunları görevden alırım, bunlar bulundukları makamı iktidar aleyhine kullanamazlar diye düşünüyor. Ama tam tersi tezahür ediyor. Çünkü mağduriyetler arttıkça iktidara karşı tepkiler artıyor. Mağduriyetler arttıkça oy kaybediyor iktidar” diye konuştu.

KHK TEPKİSİ

Karamollaoğlu,”KHK sorunu bambaşka bir sorun. Bir insanın varsa bir suçu mahkemelerce tespit edilmeden o insanın bulunduğu görevden uzaklaştırılması suretiyle doğan bir mağduriyet. Yani istihbarat raporlarıyla veya şikayetlerle deniyor ki falanca insanın Türkiye’de 15 Temmuz’la ilgili olarak birtakım ilişkileri var. Peki bunlar ne? Onlar bilinmiyor. Ama var mı bu iddia? Var. O halde ne olur ne olmaz biz bu adamı görevinden bir uzaklaştıralım. Sonra o suçsuzluğunu ispat etsin. İşin garibi şurada yalnız o dediğimiz kişiler gidiyor suçsuzluğunu ispat ediyor ama yine de göreve iade edilmiyor. Bu sefer daha büyük bir sorun çıkıyor. Yani KHK’lar ile mağdur edilen insanların eğer hakikaten bir suçları varsa mahkemeler nezdinde bunun süratle çözüme kavuşturulması lazım” diye konuştu.