‘Karaoğlan’ ölümünün 13’üncü yılında anıldı

Ankara’daki Devlet Mezarlığı’ndaki törene, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Yıldırım Kaya, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile CHP’li bazı milletvekilleri, DSP Parti Meclisi üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Bülent Ecevit’in kabrine çelenk bırakmasının ardından konuşan Önder Aksakal, Ecevit’in ezen ve ezilenin olmadığı, çokça üretip hakça paylaşılan insanca-hakça bir düzende, tam bağımsız Türkiye’nin yaratılması ve sonsuza kadar yaşatılmasını hedeflediğini söyledi.

“ECEVİT DÖNEMİNDEN TEK BİR ESER BIRAKMADILAR”

Ecevit’in 18 yıl önce bıraktığı Türkiye’den, tek bir eser kalmadığını vurgulayan Önder Aksakal, Türkiye’nin bugün siyasi ve ekonomik olarak belki de tarihinin en kritik döneminden geçtiğini, Cumhuriyet’in 96 yıllık tüm kazanımlarının birer birer satıldığını söyledi. (AA)