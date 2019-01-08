Kars Iğdır Ağrı’da yarın okullar tatil mi? Öğrenciler valilikten kar tatili açıklaması bekliyor…

Kar yağışı yurt genelinde olduğu gibi Kars Iğdır Ağrı'da devam ediyor. Şiddetini arttıran kar yağışı ardından öğrenciler 'Kars Iğdır Ağrı'da okullar yarın tatil mi?' sorusuna yanıt arama girişimlerini hızlandırdı. Peki Kars Iğdır Ağrı'da okullar yarın kar tatili mi?

Yağan kar ile birlikte bazı illerde okullar tatil oldu. Kar tatili haberinin ardından öğrenci ve veliler ‘Kars’ta kar tatili var mı?’ ‘Ağır’da okullar tatil mi?’ soruları araştırılmaya başladı. Valiliklerden son dakika kar tatili açıklaması bekleyen öğrenciler sosyal medya üzerinden de isteklerini dile getiriyor. Peki Peki Kars Iğdır Ağrı’da okullar yarın kar tatili mi?

KARS’TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kars Valiliği konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı ancak yapar yapmaz haberimizdeki yerini alacak.

IĞDIR OKULLAR KAR TATİLİ Mİ?

Iğdır'da okullar henüz tatil edilmedi. Konu ile ilgili açıklama yapıldığı takdirde haberimizde olacak.

AĞRI OKULLAR YARIN KAR TATİLİ Mİ?

Ağrı'da okullar henüz tatil edilmedi. Konu ile ilgili açıklama yapıldığı takdirde haberimizde olacak.