Kayseri’de okullar tatil mi? 16 Ocak Kayseri Valiliği kar tatili açıklaması!

Kayseri'de yoğun kar sebebiyle öğrenciler ve vatandaşlar kar tatili olup olmadığını araştırıyor. Kayseri Valiliği beklenen açıklamayı yaptı ve okullar tatil ilan edildi. Kayseri'de kar yağışı beklentisi nedeniyle eğitime ara verildi.

“Kayseri’de okullar tatil mi?” bu soru bu sabah öğrencilerin ve velilerin gündeminde. Kayseri’de kar yağışı beklentisi nedeniyle eğitime ara verildi. Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre bugün beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki ilköğretim ve ortaöğretim okulları tatil edildi. Açıklamada ayrıca hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KAYSERİ 16 OCAK HAVA DURUMU

Çok bulutlu, Kayseri, Sivas, Nevşehir ve Yozgat illerinde yer yer yoğun olmak üzere bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalacağı bekleniyor.Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına (60-90 Km/Sa) şeklinde ve zamanla orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.