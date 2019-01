Kayyum isteyen vekil Feto ziyaretcisi çıktı!

AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, İhlas Holding'e bağlı Türkiye Gazetesi'ne bir mülakat verdi. Can, gazeteye yaptığı açıklamada SÖZCÜ'yü FETÖ'ye destek vermekle suçladı. SÖZCÜ'nün tek tek çürüttüğü iddiaları birbiri ardına sıralayan Can, yargıya yol da gösterdi: “SÖZCÜ Gazetesi'nin yaptığı haberlerle, algı operasyonları ile FETÖ'ye destek verdiği görülüyor. Mahkemelerin tüm bunları dikkate alacağını düşünüyorum. Gerekirse kayyum da atanmalı ve FETÖ ile bağının hesabı sorulmalıdır…”

VEKİLDEN SKANDAL KONUŞMA

SÖZCÜ'ye asılsız suçlamalarda bulunup FETÖ'ye destek vermekle itham eden AKP'li Can'ın skandal bir konuşması ortaya çıktı. 24 Haziran seçimlerinden önce yapıldığı anlaşılan konuşmada Ramazan Can, Pensilvanya'ya giderek FETÖ ele başı Fetullah Gülen ile görüştüğünü itiraf ediyor. İşte Can'ın AKP Kırıkkale İl Başkanlığı'nda yaptığı o konuşma:

“Arkadaşlar ben ona (Fetullah Gülen) niye gittim? Ziyaret ettik. Kim burada (AKP Kırıkkale İl Binası) Allah aşkına… Hani derler ya suçsuz olan ilk taşı atsın diye. 17-25 Aralık hadisesinden önce gerek ticarette, gerek siyasette, gerekse bürokraside yükselme o yolla oluyordu. O nedenle eğer burada bunun hesabını verecek olanlar varsa başta siyasetçiler olarak bizler vermek zorundayız. İnsanları suçlamak durumunda değiliz. Fotoğraf aslında net olarak ortaya çıktı.”

KENTİN TEK AKP'Lİ MİLLETVEKİLİ

Ramazan Can, AKP'nin Kırıkkale Milletvekili.. Kırıkkale, AKP'nin son seçimlerde Türkiye genelinde en çok oy kaybettiği il oldu. Seçimden önce 3 olan milletvekili sayısı 1'e düştü. Yüzde 19'luk oy kaybı ile AKP en çok oy kaybını bu ilde yaşadı. Kırıkkale'nin Delice Belediyesi ise 15 Temmuz darbe girişiminden 6 ay önce FETÖ'den el konan şirketten okul satın aldı. 22 Ocak 2016 tarihinde Kale Feza Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi ait olan bina AKP'li belediye tarafından satın alındı. Şirket, darbeden sonra FETÖ bağlantısı nedeniyle kapatıldı. Binayı satın alan Belediye Başkanı Turgut Özdem, geçen hafta yeniden başkan adayı yapıldı. İlin tek AKP'li milletvekili olan Ramazan Can, Özdem'in aday yapılmasına destek verdi.