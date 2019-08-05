Kaz Dağları’ndaki maden aramasına neden karşılar? Desteğe gidenler anlattı…

Mehmet Andaç-Gökçe Günaç/SÖZCÜ

Çanakkale’de sürdürülen metalik madencilik faaliyetlerine karşı başlatılan su nöbeti, ülkenin dört bir yanından gelen vatandaşlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Madene neden karşı olduğunu sorduğumuz vatandaşlardan 71 yaşındaki Nezahat Ertopçu, “Dağları kurtaracağız, el birliği ile yapacağız, Allah yüreklerine merhamet versin, bizim altınlarımız yeter Türkiye'ye. Ne lüzüm var yerin altındakileri çıkarmaya uğraşıyorlar, bizlere de zehirli sular içirecekler, yeter, durdursunlar bu işi” diye konuştu.

73 yaşındaki Hanife Dörtbaş da, madene neden karşı çıktığını şu sözlerle anlattı: “Haklarımızı, istiklalimizi korumak için, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti bize tertemiz bıraktığı cumhuriyeti korumak için buradayız. Onlar bize tertemiz bıraktıysa bu vatanı, bizim de korumamız gerekir, bunun mücadelesini veriyoruz, maden istemiyoruz.”

Elinde Türk Bayrağı ile desteğe gelen 65 yaşındaki Mehmet Aksu da “Buraya torunlarım için geldim, buraya Ak Partili seçmenlerin torunları için de geldik, onlar bu işin farkında değiller, hepimizin torunları bunu zamanı geldiğinde çekecek, biz korumak istiyoruz” sözlerini kullandı.

Direnişin ilk gününden itibaren alanda olduğunu belirten Dicle Doğan ise “Şu an burada gördüğüm kalabalığa inanamıyorum, geldiğimizde 10 kişiydik şu an binlerce insanız” diyerek, “Uyanışa ortak ol” diye bağırdı.

Sermayenin düzenine karşı olduğu için desteğe geldiğini anlatan Erdal Yavaş isimli genç, “Kaz Dağları hepimizin, doğamızı, ormanımızı kirleten bizi zehirleyen bu düzene, bu sermaye düzenine karşıyız, burada destek için bulunmaya devam edeceğiz, sürecin takipçisiyiz” dedi.

Adana'dan gelen çocuk basketbolcular da Kaz Dağları'na destek için geldiklerini belirterek, “Çanakkale Belediye Başkanımızın daveti ile buraya geldik. Biz de Kaz Dağları'nı korumak amacıyla buradayız” ifadelerini kullandılar.

“KAZ DAĞLARI’NDA BİR AĞAÇ DAHİ KESTİRMEYECEĞİZ”

Annesi ile birlikte desteğe gelen 10 yaşındaki Arda da “Buradayım, çünkü Kaz Dağları'ndaki ağaçlar kesiliyor, yok ediliyor, ülkemizde altın arıyorlar. Bu durum çoğu kişinin hoşuna gitmiyor. Yapmamalarını rica ediyorum” dedi. Annesi de çocuklarının geleceği için burada olduğunu belirterek, “Bizler de çocuklarımızın geleceği için buradayız, bu geleceği onlara borçluyuz, onlara katlettirmeyeceğiz Kaz Dağları'nı. Bir tane ağaç dahi artık kestirmeyeceğiz” şeklinde konuştu.