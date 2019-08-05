Binler akın ediyor… Kaz Dağları’nda ‘Büyük Buluşma’

Gökçe Günaç-Mehmet Andaç/SÖZCÜ

Çanakkale'nin tek su kaynağı Atikhisar Barajı su toplama havzasında sürdürülen metalik madencilik faaliyetlerine karşı başlatılan su nöbeti, ülkenin dört bir yanından gelen yurttaşlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

26 Temmuz’da başlayan Su ve Vicdan Nöbeti'nin büyük buluşması bugün gerçekleştiriliyor.

Su ve Vicdan Nöbeti Koordinasyon Komitesi'nce düzenlenen buluşmaya, CHP’li vekiller, doğa dostu dernekler, sivil toplum kuruluşları, aktivistler ve yerel, ulusal, uluslararası basın temsilcileri, köşe yazarları, ünlü isimler ve çok sayıda vatandaş katılıyor.

Günlerdir alanda nöbet tutan eylemciler bu sabah büyük buluşma için uyandılar.

Vatandaşlar ağaçların kesildiği şantiye alanına gidip burada bir basın açıklaması yapacaklar.

KAZ DAĞLARI'NDA NE OLMUŞTU?

Çanakkale’nin Kaz Dağları bölgesinde yer alan Kirazlı köyünde Kanada firması Alamos Gold’un yerli ortağı Doğu Biga Madencilik şirketi tarafından yürütülen altın madeni projesinde, ÇED raporunda 45 bin denmesine rağmen yaklaşık 195 bin ağaç kesildiği ortaya çıkmıştı. Çok sayıda tepki alan olay sonrası bir çok siyasi, ünlü isim ve vatandaşlar Kaz Dağları’nda yapılan katliamın durdurulması çağrısında bulunmuştu. Ayrıca 26 Temmuz’da Çanakkale Belediyesi öncülüğünde maden şantiyesinin yakın bir alanına kamp kurularak ‘Su ve Vicdan’ nöbetlerine başlanmıştı.