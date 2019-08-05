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Binler akın ediyor… Kaz Dağları’nda ‘Büyük Buluşma’

Türkiye'nin oksijen depolarından Kaz Dağları'na yapılmak istenilen altın madenine karşı doğa ve yaşam için başlatılan Su ve Vicdan Nöbeti'nde bugün büyük buluşma gerçekleştiriliyor. CHP'li vekillerin de destek verdiği buluşmaya 7'den 70'e binlerce vatandaş katılıyor.

10:30 -
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Binler akın ediyor… Kaz Dağları’nda ‘Büyük Buluşma’

Gökçe Günaç-Mehmet Andaç/SÖZCÜ

Çanakkale'nin tek su kaynağı Atikhisar Barajı su toplama havzasında sürdürülen metalik madencilik faaliyetlerine karşı başlatılan su nöbeti, ülkenin dört bir yanından gelen yurttaşlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

FOTO:SÖZCÜ

26 Temmuz’da başlayan Su ve Vicdan Nöbeti'nin büyük buluşması bugün gerçekleştiriliyor.

FOTO:SÖZCÜ

Su ve Vicdan Nöbeti Koordinasyon Komitesi'nce düzenlenen buluşmaya, CHP’li vekiller, doğa dostu dernekler, sivil toplum kuruluşları, aktivistler ve yerel, ulusal, uluslararası basın temsilcileri, köşe yazarları, ünlü isimler ve çok sayıda vatandaş katılıyor.

FOTO:SÖZCÜ – Alanda eylemciler yanlarında getirdikleri malzemelerle birlikte kahvaltı yapıyorlar.

Günlerdir alanda nöbet tutan eylemciler bu sabah büyük buluşma için uyandılar.

FOTO:SÖZCÜ – Çanakkale kent merkezinden de binlerce vatandaş, buluşmanın yapılacağı yere hareket etti.

Vatandaşlar ağaçların kesildiği şantiye alanına gidip burada bir basın açıklaması yapacaklar.

FOTO:SÖZCÜ

KAZ DAĞLARI'NDA NE OLMUŞTU?

Çanakkale’nin Kaz Dağları bölgesinde yer alan Kirazlı köyünde Kanada firması Alamos Gold’un yerli ortağı Doğu Biga Madencilik şirketi tarafından yürütülen altın madeni projesinde, ÇED raporunda 45 bin denmesine rağmen yaklaşık 195 bin ağaç kesildiği ortaya çıkmıştı. Çok sayıda tepki alan olay sonrası bir çok siyasi, ünlü isim ve vatandaşlar Kaz Dağları’nda yapılan katliamın durdurulması çağrısında bulunmuştu. Ayrıca 26 Temmuz’da Çanakkale Belediyesi öncülüğünde maden şantiyesinin yakın bir alanına kamp kurularak ‘Su ve Vicdan’ nöbetlerine başlanmıştı.

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Son güncelleme: android-time 10:35 05.08.2019
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