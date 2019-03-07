Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş Ankara’da muhtarlarla buluştu

Kılıçdaroğlu konuşmasından satır başları:

Mansur bey cümlelerine mesai arkadaşlarım diye başladı. Ben de seçimle geliyorum, siz de seçimle geliyorsunuz diyor. Birlikte çalışacağız diyor. Elele gelirsek Ankara’yı önemli bir başkent yapacağız diyor.

Muhtar arkadaşlarım seçildiler halkın desteğini aldılar. Sizlerin desteği ile Mansur Yavaş’ı başkanlık koltuğuna oturtacağız. Sonra da gidip kahvesini içeceğiz

Hükümet destek vermezse belediye birşey yapamaz diyorlar. İzmir’e, Eskişehir’e, Aydın’a destek mi veriyorlar. Kanunlar var bunun gerekleri var. Ankara’nın bir bütçesi var mı var. Bu yapıyı oluşturan kim Ankara halkı.

Yani hükümetin değil halkın desteği önemli. Kentin ekonomisi büyüdükçe belediyenin de büyüyor. İzmir’in bütçesi Ankara’dan küçük. İzmir kendi metrosunu kendi yapıyor. Üstelik yarı fiyatına yapıyor. MAnsur başkan buna izin vermeyecek. Tam tersine bizim belediyelerimiz merkezi hükümete destek veriyor. Tekirdağ’ın ilçelerindeki okullar yetersizdi, MEB param yok dedi. Ne yaptı Tekirdağ Belediyesi her ilçeye okul yaptı gitti bakanlığa teslim etti.

Devasa bir bütçesi var Ankara’nın. İzmir’i ikiye katlıyor. Para var, parayı siz ödüyorsunuz. Ankaralı musluğu açtığında 5 çeşit vergi ödüyor, elektrik düğmesini açtığında 4 çeşit vergi ödüyor. Dolayısıyla para yok, hizmet gitmez bunların hepsi hikaye. Parayı veren halk.

‘BU MEMLEKETTE FİDAN MI YOK’

Yollara dikilen fidanlar İtalya’dan geldi. Bu memlekette fidan mı yok! Muhtar olarak sormanız lazım. Ne oldu dünya çapında ünlü Ankara keçisine. Angora buranın markasıdır, dünyanın bildiği markayı unutturdular. Ankara’nın dört beyazını unutturmayacak. Bir fidanı 1 liraya almak var onlar 500 liraya aldık diyorlar. Ceplerine atıyorlar. Mansur başkanımın böyle bir alışkanlığı yok Allah da vermesin. 1 liralık fidanı 1 liraya alıyor, halka da hesap veriyor

Muhtarlarımız seçimle geldi. Sizlerle ilgili büyük projelerimiz var. Muhtarların bütçesi var mı yok. Sizin diğer seçilenlerle ne farkınız var. Niye siz demokrasinin 3. sınıf insanları olarak bir kenarda tutuluyorsunuz. Sizleri yüceltmemiz lazım. Elbirliği ile çalışmamız, birlikte yürütmemiz gerekiyor.

Bir mahalle, bir köyle ilgili karar alınacaksa önce o mahallenin muhtarına soracaksınız. Sorunu en iyi bilen kişi muhtar. 2002’den beri siyasetteyim. Bir vatandaş bakana ulaşamaz, yardımcısına ulaşamaz, genel müdüre ulaşamaz, vekile ulaşamaz, belediye başkanına ulaşamaz en rahat ulaştığı kişi muhtardır. Vatandaş gider muhtara derdini anlatır. Böyle bir ortam içerisinde vatandaş derdini size anlatıyorsa, sizin de bui derdi çözme konusunda yetkiliye ulaşabilmeniz lazım.

Kırsal oldu mahalle. Bu yükü nasıl çeksin vatandaş. Ankara Eskişehir yoluna doğru büyüyor. Niye büyük fuarlar yapılmaz, neden Ankara’ya turist gelmez. Neden Ankara akşamları sessizleşir, neden 24 saat canlı değildir.

Ankara dünyanın ilk planlı başkentlerindendir. Ankara’yı kuranlar güçlü bir planlama yapmışlardır. Geniş caddeler, güzel binalar yapmışlardır. Bakın “Cumhuriyeti biz böyle kazandık” fotoğrafı Ankara’da çekilmiştir. Ankara’yı yönetecek kişilerin dürüst olması lazım, kul hakkında tecavüz etmemesi lazım. Siyaseti bir zenginleşme aracı olarak görmemesi, eşe dosta rant sağlamaması lazım.

Mansur Yavaş bunu yapmayacak insanlardandır. Aday oldu benim mal varlığım bu diye açıkladı. Bu harama el uzatmayacağım demektir. Herkesin hakkını koruma konusunda sizin destekleriniz çok önemlidir

Sizin alacağız tavır Ankara’nın büyümesine katkı verecektir. Birlikte üretmek, birlikte çalışmak

17 yıldır tek başlarına yönetiyorlar. Vergi dediler aldılar, sizlerin vergileri ile kurulan fabrikaları sattılar. Şimdi geldi silah fabrikalarına ya bir devlet kendi fabrikasını yabancılara satar mı? Milliyetçilik vatanseverliktir. Milliyetçi olan adam kalkar da fabrikasını satar mı? Sen önce benim köylüm kazanacak demezsen hangi milliyetçilikten bahsediyorsun. Tank palet fabrikası sıradan bir fabrika değil. Bir uçak için devasa bir fabrika Katar ordusuna peşkeş çekilir mi ya! Rahmetli Ecevit “Biz milliyetçiliği Kıbrıs’ın Beşparmak dağlarına yazdık” derdi. Milliyetçilik budur.

Vatanına sahip çıkanın başımızın üzerinde yeri vardır. Ayrıştırdılar neredeyse millet birbirini boğazlayacak nedir bu. Ankara’ya barışı ve birlikteliği getirecek kişinin adı Mansur Yavaş’tır. Su vergi, elektrik vergi, kefen bezi alırsını vergi. Ne yaptılar biliyor musunuz? Kürkte vergiyi sıfırladılar bu mudur adalet!

‘KEFEN BEZİNE VERGİ VAR, KÜRKE YOK’

Kefen bezine vergi var kürke vergi yok. Nasıl bir vergi politikası. Niye Saray sosyetesi kürk alacak da onun için. Bir kişi 3 bin kişilik koruma ordusuyla geziyorsa vatandaşından kopmuş demektir.Bakmayın millet edebiyatına, biz size kul hakkına el uzatmayız sözünü veriyoruz.Bir çocuk yatağa aç giriyorsa o dert benim derdimdir. 17 yıldır memleketi yönecekler 17 yılın sonunda vatandaşı soğan kuyruğuna sokacaklar sonra bu da olacak varlık kuyruğu

Bu milletin aklıyla dalga geçmektir. Soğanı Mısır’dan alıyoruz. Diline dolamıştı Sisi, Sisi diye en oldu.

Devlet akılla, liyaketle yönetilir hamasetle yönetilmez.Hoşgörüyü, kardeşliği yüreğinizden eksik etmeyin, sağ olun, var olun…