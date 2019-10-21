Kendisini ateşe vermişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Olay, Gölcük Merkez mahallesindeki iş merkezinde meydana geldi. Boşandığı eşiyle tartışan Volkan Y., üzerine benzin dökerek, çakmağı ateşleyip, kendisini ateşe verdi. Alevler içinde kalan Volkan Y., balıkçı tezgahlarının üzerine atlarken, çevredeki balıkçılar da üzerine hortumla su tuttu.

Kıyafetleri yanan ve vücudunun bir kısmında yanıklar oluşan Volkan Y. için sağlık ekibi çağrıldı. İş merkezine gelen sağlık görevlileri, Volkan Y.’yi ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Volkan Y., tedaviye alındı.

İLGİLİ HABER Benzin döküp kendisini ateşe verdi! Yardımına esnaf koştu

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anı iş merkezinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Volkan Y. kendisini ateşe vererek can havliyle koşarken, iş merkezinde bulunanlar büyük korku yaşadı. Volkan Y., kendini iş merkezinde bulunan balıkçının tezgahlarının üzerine attı.

Bir balıkçı Volkan Y.’nın üzerine hortumla su tuttu. Tezgahın üzerinden kalkan Volkan Y.’nin acı içerisinde bulunduğu yerde zıpladığı görüldü. DHA